مؤتمر ريال مدريد | زيدان: لا أمتلك أي سلطة لبناء فريق جديد

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة رايو فاييكانو

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ إصابة كريم بنزيما لن تجعل فينيسيوس جونيور يشارك في مباراة رايو فاييكانو غدًا، في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

بنزيما لم يتواجد في تدريبات ريال مدريد اليوم، السبت، ويعاني من تمزق في عضلات الفخذ بالقدم اليسرى.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "بنزيما لن يتواجد في مباراة فاييكانو ولكن هذا لا يعني أن فينيسيوس سوف يلعب. لم يستعد اللاعب إيقاع المباريات بعد ويحتاج للصبر عليه أسبوع آخر".

وتابع: "هل امتلك صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد؟ لا، لا أمتلك أي سلطة على الإطلاق، أهم شيء أن نقوم بكل شيء معًا كفريق ومؤسسة ورئيس يأمر ومدرب يطلب تصحيح الأوضاع".

المدرب الفرنسي أشار إلى أنّه لا يخبر جاريث بيل بما يجب القيام به وسوف يمنح اللاعب فرصة حتى نهاية الموسم رافضًا الحديث عن إمكانية مغادرة اللاعب للنادي من عدمه.

وأردف: "ريال مدريد هو المكان الذي تتحقق فيه أحلام اللاعبين، إيدين هازارد قد يلعب بصورة جيدة مع بيل، لا أعرف ما الذي سيحدث لكنني أحب دائمًا اللاعبين المتنافسين".

وواصل: "نمتلك لاعبين لديهم عقود في النادي وكل لاعب يتمنى الحصول على أكبر دقائق لعب ممكنة ولكن هذا الأمر من الصعب تحقيقه. قلت من قبل إننا حددت شكل الفريق وطريقة اللعب الموسم المقبل وكل شيء سوف تعرفونه في الوقت المناسب. كل ما يهمني غرفة ملايس قوية وبالأخص في الشق الهجومي".

زيدان يفاجئ الجميع ويتراجع عن ضم هذا اللاعب!https://t.co/l6KbusbMMF pic.twitter.com/JFHEWswNRq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 27, 2019

صاحب الـ 46 عامًا أوضح أنّ راؤول دي توماس، مهاجم فاييكانو، لاعب مميز وسبق وعمل معه في الكاستيا والعلاقة بينهما طيبة".

واختتم: "ماركوس ليورنتي وداني سيبايوس سوف يتواجدان سويًا غدًا. أعلم أنّ كل لاعب يرغب في المشاركة ولكني لا أستطيع استدعاء سوى 18 فقط".

وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة سيبايوس في الرحيل فيما قدّم وست هام 20 مليون يورو لأجله.