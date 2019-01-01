رسميًا | لي ميونج جوو أول صفقات الوحدة في سوق الانتقالات الشتوي

لاعب العين السابق يُعزز صفوف الوحدة

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا تعاقده مع لي ميونج جوو ليكون أول صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

ويسعى الفريق الإماراتي لتعزيز صفوفه جيدًا في ميركاتو يناير لتحسين نتائجه على صعيد دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن الشارقة في الصدارة.

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وأوضح الوحدة عبر حسابه الرسمي في تويتر تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي لمدة موسمين ونصف، وتحديدًا حتى صيف 2022، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

يُشار لأن صاحب الـ29 عامًا سبق له تمثيل العين حين ضمه من بوهانج ستيلرز صيف 2014 وقد استمر معه حتى نهاية عقده في يونيو 2017 حين انتقل في صفقة انتقال حر إلى فريق سيؤول الكوري الجنوبي والذي استمر معه حتى انتقاله للوحدة، وقد قضى الـ18 شهرًا الأخيرة مع فريق آسان معارًا من سيؤول.

وقد لعب لي ميونج جوو 103 مباراة مع العين سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفًا، وقد تُوج معه بلقب الدوري الإماراتي موسم 2014-2015.

وبدأ اللاعب مسيرته مع منتخب كوريا الجنوبية عام 2013 وتحديدًا خلال مواجهة أوزباكستان في 11 يونيو 2013 ضمن تصفيات التأهل لكأس العالم 2014، وقد وصل عدد مبارياته الدولية 17 مباراة أحرز خلالها هدف واحد.