"لي ذراع" الشباب لنقل ثنائي الفريق إلى الاتحاد والأهلي .. آل الشيخ يفجرها

مفاجآت بالجملة من داخل نادي الشباب..

SHAHID

كشف الناقد الرياضي طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، عن أسرار خطيرة للغاية، تتعلق بمستقبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الليوث.

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الشباب الذي تعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش، في يناير 2024، خسر العديد من الصفقات الشتوية الكبرى؛ على رأسها المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، والجناح المغربي حكيم زياش، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

آل الشيخ أشار في تصريحات مع برنامج "رياضة سكوب"، إلى أن لجنة الاستقطابات السعودية، كانت تتبع سياسة "لي الذراع" مع الليث الشبابي؛ للتخلي عن بعض نجوم الفريق الأول.

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وأضاف الناقد الرياضي، فيما وصفه بالمعلومات المؤكدة التي وصلت إليه: "اللجنة طلبت من الشباب، التخلي عن الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، إلى أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي، في صفقة تبادلية، مقابل 4 لاعبين أجانب".

ورفض آل الشيخ، الإفصاح عن اسم النادي؛ إلا أن مقدم البرنامج أكد على أنه الاتحاد، خاصة أن رئيس الشباب محمد المنجم، كان قد تحدث عن أن العميد، حاول التعاقد مع كاراسكو بالفعل.

وفي نفس السياق.. أكد طلال آل الشيخ، على أنه كان هناك ضغوط أخرى من اللجنة؛ من أجل بيع عقد الظهير الأيسر السعودي متعب الحربي؛ قائلًا: "ليس لفريق عاصمي.. وإنما لنادي آخر في جدة"؛ في إشارة إلى الأهلي غريم العميد الاتحادي.

وشدد المدير التنفيذي السابق، على أن إدارة الشباب، رفضت التخلي عن كاراسكو والحربي؛ على الرغم من أنها كانت ستحصل في المقابل على بعض اللاعبين المهمين، بالإضافة إلى أن اللجنة كانت ستسمح للنادي بـ"تعاقدات شتوية" جديدة؛ معلقًا: "الموافقة كانت ستعني أن (الاستقطابات) هي من ستدير قلعة الليوث".

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