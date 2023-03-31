ليو يشعر بالانبهار .. نجم الأرجنتين يرسم وشم ميسي "المونديالي" على جسده!

قام المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، بإظهار تقديره لزميله ليونيل ميسي، بالحصول على وشم جديد يظهره وهو يلامس كأس العالم.
لاعب بنفيكا كان أحد أهم العناصر الأساسية بتشكيل المدرب ليونيل سكالوني، وشارك مع ميسي في الفوز بمونديال قطر 2022 بعد نهائي دراماتيكي أمام فرنسا.
أوتاميندي نشر مقطع فيديو على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن وشمه الجديد الذي يظهر فيه ميسي على جسد زميله في منتخب التانجو.
ومن جانبه أعرب ميسي عن سعادته بهذا الأمر عبر قصة على حسابه بموقع "إنستجرام" قائلًا:"لقد رأيت الكثير من الأشياء الرائعة التي تم القيام بها بسبب كأس العالم، لكن ما فعله زميلي وصديقي أوتاميندي هو شيء مختلف وخاص جدًا، شكرًا لك يا أوتا".
جدير بالذكر أن ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 ونجح في تسجيل 7 أهداف على مدار البطولة.
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