ليون يرد للمرة الأولى على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ديباي

تصريحات عنيفة بعض الشيء..

لم يأتِ رد ليون الأول على اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ممفيس ديباي إيجابيًا كالمتوقع، بل أراد جان ميشيل أولاس، رئيس النادي الفرنسي، إيصال رسالة واضحة أن مهمة البرسا لن تكون سهلة أبدًا لخطف مهاجمه الهولندي.

وكانت التقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن رونالد كومان وضع مواطنه ديباي كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح وخلافة لويس سواريز، الذي بات رحيله إلى يوفنتوس مسألة وقت ليس إلا.

ورغم تأكيدات الصحافة بأن المفاوضات لن تكون صعبة كون ديباي ينتهي عقده في صيف 2021 ويمتلك الرغبة في الرحيل هذا الصيف، إلا أن الواقع يبدو مختلفًا بعض الشيء.

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أولاس، المشهور بأنه أحد أصعب المفاوضين في أوروبا عمومًا، كتب عبر تويتر "إذا كان ممفيس يريد المغادرة في أغسطس، فيمكنه الاستمرار معنا الموسم المقبل".

@OL @RMCsport si Memphis pouvait partir en Août,il devrait rester avec nous pour 20/21! Contrairement à ce que j’ai lu il n’y a pas eu d’échange avec le Barça ,je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

كما تابع "عكس ما قرأت، لا يوجد تبادل مع برشلونة ولا أظن أن ليون لديه اهتمام بأن يترك قائده يرحل بعد هذا الموسم".

وفي تغريدة أخرى، كتب أولاس بنبرة أكثر عصبية تعليقًا على أحد الأخبار التي أكدت رحيل ديباي "ديباي يرسل ليون في رحلة والمغادرة وشيكة، ما مقدار هذا الهراء في هذه الرسالة المبتذلة والانهزامية".

Foot OL - OL : Depay envoie valser , départ imminent ! - Olympique Lyonnais - Foot 01 @ol que de bêtises dans ce message de défaitiste ringard ....L’OL a les moyens d’imposer sa stratégie et veut faire une très belle année https://t.co/nwddpfHlNE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 7, 2020

"ليون لديه كل الوسائل لفرض استراتيجيته ويريد أن يكون هذا العام جيدًا".

صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت أن برشلونة يحاول بشتى السبل إقحام صامويل أومتيتي في الصفقة، وأن ليون لا يمانع الأمر بصورة مبدئية، وهذا ما عزز من رغبة النادي الكتالوني في ضم ديباي.

"ضرب عصفوران بحجر واحد" كما قالت سبورت هو غاية إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، فمن جهة دعم مركز المهاجم ومن جهة أخرى تخفيض فاتورة الأجور بالتخلص من أومتيتي الذي يبلغ راتبه 8 ملايين يورو ولا يريده كومان.

ما يقف عائقًا أمام انضمامه إلى ليون حاليًا هو الشكوك حول قدرة النادي الفرنسي على الوفاء بأجره إلى جانب القلق من حالته البدنية، فمن المعروف أن اللاعب يُعاني من إصابة مزمنة في الركبة.

يذكر أن بعض التقارير مؤخرًا زعمت أن برشلونة على استعداد لترك أومتيتي يرحل مجانًا فقط من أجل توفير راتبه الضخم، بالتالي فإقحامه في صفقة ديباي سيكون مكسبًا اقتصاديًا ورياضيًا كبيرًا حينها.