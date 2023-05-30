ليونيل ميسي لا يكفي .. نجم عالمي يرفض الانتقال إلى الهلال

تواجد ليونيل ميسي المحتمل في الهلال لا يكفي لإقناع أغلب نجوم العالم بالانتقال إلى الفريق

رفض نجم عالمي كبير، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ على الرغم من احتمالية مزاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي بات على أعتاب الانضمام إلى نادي الهلال، في الصيف الحالي؛ حيث كشفت مصادر "جول"، عن أن التوقيع الرسمي، قد يكون بعد أسبوعين من الآن.

ووفقًا لصحيفة "footmercato"، حاول نادي الهلال، التعاقد مع النجم الياباني دايتشي كامادا، صانع ألعاب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأعلنت الصحيفة، رفض كامادا الانتقال إلى الهلال أو ليفربول الإنجليزي أو بوروسيا دورتموند الألماني، حيث اختار العملاق الإيطالي ميلان، والذي توصل إلى اتفاق معه؛ ليكون واحدًا من أعلى العقود داخل الفريق الأول.

جدير بالذكر أن النجم الياباني، توّج بلقبي كأس ألمانيا 2017-2018 والدوري الأوروبي 2021-2022 مع آينتراخت فرانكفورت، مسجلًا 40 هدفًا وصانعًا 33 آخرين خلال 178 مباراة مع الفريق، في مختلف المسابقات.