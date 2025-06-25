بفارق كبير عن ملاحقيه .. ميسي يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الدوري الأمريكي لعام 2025

أصدر الدوري الأمريكي لكرة القدم الأرقام الرسمية..

AFP

أصدر اتحاد لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، أول تقرير رسمي لرواتب اللاعبين في موسم 2025.

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ماذا حدث؟

كشف التقرير عن استمرار ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في صدارة القائمة بأعلى راتب في الدوري، حيث يتقاضى 20.4 مليون دولار سنويًا.

وشهدت القائمة دخول أسماء جديدة إلى المراكز الخمسة الأولى، أبرزهم ميجيل ألميرون، العائد إلى أتلانتا يونايتد بعد فترة في نيوكاسل يونايتد، براتب يبلغ 7.87 مليون دولار، وهيرفينغ "تشوكي" لوزانو، الذي انضم إلى سان دييجو إف سي في أول موسم للنادي، براتب 7.63 مليون دولار.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الأمريكي لعام 2025

1. ليونيل ميسي (إنتر ميامي): $20,446,667

2. لورنزو إنسيني (تورنتو إف سي): $15,400,000

3. سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي): $8,774,996

4. ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): $7,871,000

5. تشوكي لوزانو (سان دييغو إف سي): $7,633,333

6. فيديريكو بيرنارديسكي (تورنتو إف سي): $6,295,381

7. إيميل فورسبيرج (نيويورك ريد بولز): $6,035,625

8. جوردي ألبا (إنتر ميامي): $6,000,000

9. ريكي بويج (لوس أنجلوس غالاكسي): $5,779,688

10. جوناثان بامبا (شيكاغو فاير): $5,581,806

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تعكس هذه الأرقام تطور القوة المالية للدوري الأمريكي، وقدرته المتزايدة على جذب نجوم عالميين برواتب ضخمة.

ومع انطلاق الموسم، ستكون الأنظار موجهة إلى هؤلاء النجوم لإثبات جدارتهم بهذه الأجور المرتفعة من خلال الأداء داخل الملعب.

ما التالي لميسي؟

نجح ليونيل ميسي في قيادة فريقه إنتر ميامي إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، لكن القدر وضعه في مواجهة نارية أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان "بطل أوروبا".