احتفال بطل "مارفل" وهدف مُبهر .. ليونيل ميسي يواصل كتابة التاريخ مع إنتر ميامي ضد شارلوت

ميسي يتألق كالعادة مع إنتر ميامي

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تعادل فريقه إنتر ميامي بهدف لمثله أمام ضيفه شارلوت، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

رفع هذا التعادل رصيد إنتر ميامي إلى 65 نقطة في صدارة مجموعة الشرق، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن كولومبوس صاحب المركز الثاني.

هدف ومشاجرة مع الحكم واحتفالية جديدة

نجح ميسي في تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة بالدقيقة 67، بعد أن راوغ لاعبي الخصم وأطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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بعد أن أحرز هدف التعادل، حرص ميسي على الاحتفال بطريقة جديدة، حيث قام بتقليد شخصية "Iron Man" البطل الخارق في أفلام “مارفل” الشهيرة.

وقال ميسي في تصريحات سابقة: "أطفالي حاليًا في فترة إجازة، وكل ليلة نشاهد فيلمًا للأبطال الخارقين من عالم مارفل، وفي كل مرة نشاهد فيها فيلمًا كان عليّ أن أحتفل مع البطل الخارق الذي رأيناه". ولذلك يبدو أنه شاهد فيلم “Iron Man” هذه المرة مع أطفاله.

بعد نهاية المباراة، أبدى ميسي غضبه الكبير من الحكم، حيث توجه إليه ووجه له بعض الكلمات القوية، الأمر الذي دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

وكشفت صحيفة "Ole" الأرجنتينية أن ميسي وجه عبارات مهينة إلى الحكم، حيث قال له: "أنت رجل سيء يا ابن العاهرة"، ولكنه فلت من الكارت الأحمر ليحصل على الأصفر فقط.

أرقام تاريخية لليونيل ميسي

أصبح عدد مساهمات ميسي في الأهداف 1216 هدفًا، ليكون الأكثر مساهمة تهديفيًا في تاريخ كرة القدم، حيث لم يتمكن أحد من الوصول إلى هذا العدد.

هدف ميسي أمام شارلوت هو رقم 96 من خارج منطقة الجزاء، كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تسجيلًا للأهداف من خارج المنطقة.

وأصبح ميسي على بُعد هدف واحد من وصافة قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 28 هدفًا، خلف جونزالو هيجوايين (29 هدفًا)، والمتصدر ليوناردو كامبانا (31 هدفًا).