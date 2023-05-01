"ليونيل ميسي لن يعود إلى برشلونة .. مجرد قنبلة دخان لتغطية الفشل!"

عضو مجلس إدارة برشلونة السابق يؤكد أن ليونيل ميسي لن يعود إلى النادي.

فجر خاومي يوبيس أستاذ الاقتصاد، والعضو السابق لمجلس الشيوخ لنادي برشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد استحالة أن يتمكن النادي من استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات عضو مجلس إدارة برشلونة السابق، التي أكد خلالها أن الحديث عن عودة ميسي مجرد قنبلة دخان.

وقال يوبيس: "عودة ميسي مجرد رافعة أخرى، لن يعود، الأمر مجرد قنبلة دخان أخرى للتغطية على مشاكل النادي".

يوبيس تحدث أيضًا عن عدم قانونية الموافقة على تمويل مشروع إسباي بارسا، وقال: "ما قرروه غير قانوني، تمت الموافقة على ائتمان قدره 1500 مليون يورو لكامل المشروع، وليس فقط للملعب، وهذا كذب".

وبالإضافة إلى ذلك، علق يوبيس على إغلاق قناة برشلونة التلفزيونية من أجل موازنة الأرقام والتكيف مع اللاعب المالي النظيف.

وقال: "لا يُفاجئني أن هذا القرار قد فرض على الإدارة، على الرغم من أن أول شيء يجب عليهم فعله هو حظر بطاقة لابورتا الائتمانية. فهذا أفضل ما يمكنهم فعله في هذا الوقت من التقشف"، بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هو من يقود برشلونة حاليًا.

يذكر أن مجلس الشيوخ لنادي برشلونة، وحسب الموقع الرسمي، هو هيئة جماعية وشرفية ذات طبيعة استشارية، وتتألف من ألف عضو هم الأطول خدمة في النادي.