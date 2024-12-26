"ميسي لم يفعل ذلك أبدًا" .. لامين يامال يتحدث عن سبب عشقه لأسطورة برشلونة

"احتفالية 304 خرجت من الشارع"

كال النجم الإسباني الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة، المديح لقدوته وأسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي، بعدما اختاره الأخير لارتداء حذائه الخاص من أديداس "ميسي +10".

وكان يامال واحدًا من الرباعي الذي اختارهم ميسي لارتداء الحذاء، قائلًا: "هناك جيل جيد جدًا من لاعبي كرة القدم الشباب الذين لديهم سنوات عديدة أمامهم. إذا كان علي اختيار شخص ما، نظرًا لعمره ومستقبله، سأختار لامين يامال. لا شك أن لديه مستقبل ضخم".

ورد لامين يامال الثناء بتصريحات شكر في قدوته ميسي، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قائلًا: "أكثر ما أعجبني في أسلوب لعب ميسي هو السهولة التي يفعل بها كل شيء. إنه في نهائي كأس العالم ويتغلب على 4 لاعبين بدون أي معاناة".

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وأضاف: "بغض النظر عن عدد اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، لا أعتقد أن هناك أي شخص مثله. هناك ميسي واحد فقط. أنا متأكد من أنه يريد الآن الفوز بمزيد من الأشياء وكأس عالم أخرى".

وتابع الجناح البالغ من العمر 17 عامًا: "من الصعب جدًا عدم الاسترخاء قليلاً عندما تفوز بلقب، وميسي لم يفعل ذلك أبدًا. لقد فاز بكل شيء، كان لديه دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، لكنه لم يتوقف حتى فاز بكأس العالم. إنه يريد المزيد دائمًا".

وتطرق يامال للحديث عن أسلوب لعبه، قائلًا: "أهم شيء هو أن تكون سعيدًا وتستمتع بنفسك، ولا تفكر في أي شيء، فقط ألعب كرة القدم. أسلوب اللعب هو ما يحدد اللاعب أكثر من غيره. إذا كنت شخصًا سعيدًا، فسوف يراك الناس في الملعب كشخص مرح ويستمتع باللعب بالكرة".

وواصل: "أنا حاليًا أحقق حلمًا. ما يحلم به الجميع هو اللعب في كأس أوروبا، ورؤية المشجعين يرتدون قميصك ويحتفلون. قبل أسبوع من ظهوري الأول، كنت مع أصدقائي في الشارع أفكر في الاحتفالات. اقترح عليّ أحدهم احتفالية 304 (الرمز البريدي لمدينته)، وأعجبني وقمت بذلك في اليوم التالي لأنني كنت محظوظًا بما يكفي للتسجيل مع فريق الشباب".

وختم: "كانت هناك لحظة مهمة للغاية في حياتي، تسببت المباراة بين إسبانيا والبرازيل في طفرة، لكن في بطولة أوروبا زاد كل شيء. عندما ذهبت في إجازة لاحظت أن الأمر لم يعد كما كان، وأنني أعتبر لاعبًا من الجيل الجديد وأنا سعيد جدًا".