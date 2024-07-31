ليونيل ميسي يسقط أمام كريستيانو رونالدو في "صراع الأموال" .. وهندي يتفوق على نيمار وكريم بنزيما

كريستيانو رونالدو يتحدث بـ"لغة الأموال"..

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تفوقه "المالي" الكبير، على كافة الرياضيين حول العالم، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023؛ هو صاحب "أعلى عقد رياضي" حاليًا؛ حيث يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدر بـ200 مليون يورو، بعيدًا عن الاستثمارات الشخصية والإعلانات وحقوق الصور وغيرها.

وفي هذا السياق.. كشف تقرير حديث صادر عن "Hopper HQ"، عن المبالغ المالية التي يتحصل عليها الرياضيين حول العالم، من موقع تبادل الصور "إنستجرام".

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وكالعادة.. يتصدر رونالدو البالغ من العمر 39 سنة "القائمة"؛ وذلك بحصوله على مبلغ مالي يُقدر بـ2.67 مليون جنيه إسترليني، عن كل منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ والذي يتابعه فيه ما يقرب من 634 مليون شخص.

ويأتي الأسطورة ميسي البالغ من العمر 37 سنة، في المركز الثاني خلف رونالدو؛ حيث يتحصل على مبلغ مالي يُقدر بـ2.12 مليون جنيه إسترليني، عن كل منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"؛ والذي يتابعه فيه ما يقرب من 504 ملايين شخص حول العالم.

أما في المركز الثالث خلف رونالدو وميسي؛ يتواجد لاعب "الكريكيت" الهندي فيرات كوهلي، زوج الفنانة الشهيرة أنوشكا شارما؛ حيث يتحصل على مبلغ مالي من كل منشور عبر "الإنستجرام"، يُقدر بـ1.14 مليون جنيه إسترليني.

وتضم قائمة العشر الأوائل؛ الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، نجم عملاق جدة الاتحاد.

نيمار الذي يتابعه 223 مليون شخص عبر "الإنستجرام"، يتحصل على مبلغ 937 ألف جنيه إسترليني عن كل منشور، بينما يتحصل بنزيما على 324 ألفًا.

وفيما يلي.. قائمة أعلى الرياضيين أجرًا عن المنشور الواحد في "الإنستجرام"

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو "كرة قدم": 2.67 مليون جنيه إسترليني.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي "كرة قدم": 2.12 مليون جنيه إسترليني.

3- الهندي فيرات كوهلي "كريكيت": 1.14 مليون جنيه إسترليني.

4- البرازيلي نيمار جونيور "كرة قدم": 937 ألف جنيه إسترليني.

5- الأمريكي ليبرون جيمس "كرة سلة": 690 ألف جنيه إسترليني.

6- الفرنسي كيليان مبابي "كرة قدم": 503 آلاف جنيه إسترليني.

7- الإنجليزي دافيد بيكهام "كرة قدم": 372 ألف جنيه إسترليني.

8- الفرنسي كريم بنزيما "كرة قدم": 324 ألف جنيه إسترليني.

9- البرازيلي رونالدينيو "كرة قدم": 322 ألف جنيه إسترليني.

10- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش "كرة قدم": 272 ألف جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن الثلاثي بيكهام ورونالدينيو وإبراهيموفيتش يتواجدون في القائمة، على الرغم من اعتزالهم لعب كرة القدم نهائيًا؛ حيث أنهم لا يزالوا يحتفظون بشعبية كبيرة للغاية، حول العالم.