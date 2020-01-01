ماذا يفعل ليونيل ميسي وعائلته في الحجر الصحي لفيروس كورونا؟

تشعر بالملل في المنزل خلال الحجر الصحي نتيجة فيروس كورونا؟ أنت لست الوحيد - إليك ما يفعله نجم برشلونة ليونيل ميسي لإبقاء نفسه مشغولًا!

حتى أكثر لاعبي كرة القدم شهرة ليسوا محصنين من تفشي فيروس كورونا الحالي.

نجم برشلونة ليونيل ميسي هو واحد من العديد من الرياضيين الذين بقوا في المنزل خلال أزمة كورونا المستمرة كجزء من التباعد الاجتماعي، وهي ممارسة للصحة العامة تهدف إلى إبطاء انتشار المرض.

مع تعليق كرة القدم الأوروبية إما إلى أجل غير مسمى أو حتى أبريل في أقرب وقت ممكن، من المحتمل أن الرياضيين المفضلين لديك يمرون بنفس الصراعات التي تواجهها - في محاولة للترفيه عن أنفسهم في المنزل والبقاء في الداخل.

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كيف يقضي ميسي فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟

نشر ميسي منشور على انستجرام في المنزل مع أبنائه في مارس، مشددًا على أهمية البقاء في المنزل والاستمتاع بالوقت مع عائلتك وأحبائك - والصحة تأتي دائمًا أولاً.

وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه أيام معقدة للجميع".

وأضاف: "نحن نعيش قلقًا بشأن ما يحدث ونريد المساعدة عن طريق إبعاد أنفسنا عن الأماكن التي يعاني فيها هؤلاء الأشخاص من أسوأ ما في الأمر ، إما لأنها أثرت عليهم مباشرةً أو على أسرهم وأصدقائهم ، أو لأنهم يعملون على خط المواجهة للقتال في المستشفيات والمراكز الصحية".

واستطرد: "أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة، يجب أن تأتي الصحة دائمًا أولاً. إنها لحظة استثنائية ويجب عليك اتباع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة. بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربته بشكل فعال".

وقال ميسي: "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية وتبقى في المنزل ، كما أنها فرصة مثالية للاستمتاع بذلك الوقت مع أولئك الذين لا يمكنك دائمًا التواجد معهم - عناق وأمل أن نغير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

نشر ميسي بعد ذلك مقطع فيديو لنفسه وهو يحاول تحدي #StayAtHome على انستجرام ، وهو اتجاه بين لاعبي كرة القدم يحاولون فيه استخدام لفة المرحاض بدلا من الكرة - بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من اللمسات قبل إسقاطه.

رد المهاجم على دعوة لاعب برشلونة السابق زافي ، الذي رشحه عبر إنستغرام ، وميسي شارك بالتأكيد في التحدي.

في مواجهة هذا التحدي ، أظهر ليونيل ميسي مهاراته في كرة القدم بمحاولة سهلة في تحدي #StayAtHome ، حيث تمكن من إدارة أكثر من ١٠ لمسات!

The one we've all been waiting for 😍



Lionel Messi takes on the #StayAtHomeChallenge 🧻



Effortless 😎



🎥 Instagram: leomessi pic.twitter.com/9Me24OILuF — Goal (@goal) March 19, 2020

أصبح تحدي #StayAtHome شائعًا للغاية بين لاعبي كرة القدم الذين يشعرون بالملل الذين أجبروا على البقاء في المنزل والحجر الصحي ، مع أمثال برونو فرنانديز ، وماركوس راشفورد ، وفيل فودن - وحتى المتقاعدين مثل جيمي كاراغر وستيفن جيرارد الذين شاركوا في التحدي.

واصل ميسي ترشيح أرتورو فيدال وجوردي ألبا ولويس سواريز وزميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في تحدي #StayAtHome.

ذهب نجم برشلونة إلى أبعد من ذلك وتبرع بمليون يورو لمستشفى كلينيك ، وهو مستشفى عام في برشلونة ، للمساعدة في مكافحة القتال ضد وباء كورونا.

تشارك زوجة ميسي أنتونيلا أيضًا بعض الصور الرائعة من منزل العائلة للاحتفال بعيد الأب ، باستخدام الهاشتاج #nosquedamosencasa.

وجاء في التعليقات: "شكرًا لك على كونك دائمًا نموذجًا لأطفالنا ، الذين يحبونك ويعجبون بك أكثر كل يوم! واليوم نحتفل معًا أكثر من أي وقت مضى".

شارك ميسي بعد ذلك في فيديو "تمرير الرسالة: خمس خطوات للتخلص من فيروس كورونا" لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم مثل غاري لينيكر وأليسون بيكر ، وهي حملة توعية جديدة يطالبون فيها الناس بمتابعة خمس خطوات رئيسية لمكافحة انتشار المرض.

وكتب: "تجنّب لمس وجهك ، خصوصًا عينيك أو أنفك أو فمك لمنع الفيروس من دخول جسمك" ، يظهر ليونيل ميسي في مقطع الفيديو ، تبعًا لنصيحة كارلي لويد "تغطية أنفك وفمك بكوع عندما تعطس أو تسعل ".

قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "نحن بحاجة إلى عمل جماعي لمكافحة فيروس كورونا. تعاون فيفا مع منظمة الصحة العالمية لأن الصحة تأتي أولاً.

وأضاف: "أناشد مجتمع كرة القدم في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في دعم هذه الحملة لتمرير الرسالة إلى أبعد من ذلك. بعض من أعظم اللاعبين الذين لعبوا اللعبة الجميلة وضعوا أسماءهم في الحملة ومتحدون في رغبتهم في تمرير الرسالة لطرد فيروس كورونا."