أول وكيل للبرغوث يتحدث عن كواليس انضمامه للبارسا

كشف هوارسيو جاجيولي، أول وكيل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن كواليس انتقاله لصفوف أكاديمية برشلونة عام 2000، قادمًا من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وكان جاجيلوي الوسيط الذي اجتمع مع كارليس ريكساش، المدير الرياضي في برشلونة قبل 24 عامًا للاتفاق على صفقة ميسي، وتم توقيع أول اتفاق بين الطرفين على منديل.

وقال جاجيولي في حوار خاص مع "فوتبول كو": "هذا المنديل لم يكن عقدًا، بل كان التزامًا بالتعاقد مع اللاعب، وهذا المنديل كان سببًا في تغيير التاريخ المعاصر لبرشلونة وميسي نفسه".

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وأضاف: "بيع المنديل بمليون دولار؟ لا يمكنني أن أخبرك بالسعر الحقيقي الذي تم البيع به، لكنه كان سعرًا مرتفعًا إلى حد معقول".

وأوضح الوكيل السابق لميسي، أن النجم الأرجنتيني تلقى أكثر من عرض للرحيل عن برشلونة أثناء فترة الأكاديمية، حيث طلب ريال مدريد التعاقد معه في عمر 16 عامًا وكذلك آرسنال، "لكن ليو لم يرغب أبدًا في مغادرة برشلونة".

وتطرق جاجيولي للحديث عن موكل آخر وهو ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد السابق، قائلًا: " كان هناك بالفعل اتفاق مع برشلونة، لكن لم يتم التوقيع بسبب بعض المشاكل في النادي الكتالوني، لكن حين ظهر عرض ريال مدريد أراد ماركو الذهاب فورًا إلى ريال مدريد".