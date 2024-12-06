"اشتقت للنادي ولا تقبلوا بالمركز الثاني" .. ميسي يحكي لحظاته التاريخية مع جوارديولا ويعلق أمنية صعبة على لاعبي برشلونة

النجم الأرجنتيني ينسب الفضل لرونالدينيو

أعرب ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي وأسطورة نادي برشلونة، عن اشتياقه للحظاته السعيدة داخل النادي الكتالوني وجماهيره، مشيرًا إلى أنه "يتمنى مشاهدة الفريق يفوز بالدوري الإسباني والكأس ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى"، بالتزامن مع احتفالات النادي بالذكرى 125 لتأسيسه.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " هناك الكثير من الأشياء التي تربطني ببرشلونة، لكن أول شيء يتبادر إلى ذهني هو الذكريات الرائعة التي عشتها في أفضل نادٍ في العالم. وما أتذكره دائمًا هو الألقاب الجماعية التي فزنا بها، وخصوصًا في عام السداسية".

ذكريات السداسية وأساطير برشلونة

وأضاف: "أفضل لحظاتي مع برشلونة؟ بالتأكيد عصر بيب جوارديولا، ومعاصرة السحر الذي قدمه رونالدينيو خلال دوري أبطال أوروبا في 2005-2006، والثلاثية مع لويس إنريكي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع ميسي: "هناك الكثير من الشخصيات التي أثرت في تاريخ النادي، لا أريد أن أنسى أحدًا. هذا النادي كان يتميز دائمًا بامتلاك أفضل اللاعبين والمدربين في العالم، وطالما أراد نجوم كرة القدم العظماء القدوم إليه بدءًا من يوهان كرويف، إلى بويي، إنييستا، تشافي، لويس سواريز، ستويشكوف، جوارديولا كلاعب ثم كمدرب، ريكارد".

جوارديولا ورونالدينيو ولحظات لا تنسى

وأردف: "لا أنسى أيضًا مارادونا، الذي على الرغم من وجوده هناك لفترة قصيرة، إلا أنه ترك تأثيرًا كبيرًا بسبب شخصيته، وكومان بهدفه في ويمبلي في أول كأس أوروبية.. كما سمعت الكثير عن سيزار وكوبالا. أنا متأكد من أنني أنسى الكثير من الأشخاص المهمين.

وواصل ميسي: "في الحقيقة هناك شخصيتان تركتا بصمة عميقة في نفسي وهما جوارديولا ورونالدينيو. بيب، لأننا حققنا أشياء لا تصدق معًا، ورونالدينيو بسبب الطريقة التي استقبلني بها وساعدني كثيرًا. هناك أيضًا إنييستا وتشافي كزملاء في الفريق، والثلاثة الذين يلعبون معي هنا في ميامي (بوسكيتس وألبا وسواريز)، وهم أيضًا أصدقاء. وبالطبع، أذكر بشكل خاص تيتو فيلانوفا، الذي نفتقده كثيرًا".

رسالة ميسي إلى برشلونة

ووجه ميسي رسالة إلى برشلونة وجماهيره، قائلًا: "أتمنى للنادي في هذه اللحظة من تاريخه أن يعود إلى ما كان عليه دائمًا، يكافح دائمًا للفوز بالألقاب حتى نهاية كل موسم. كلاعب في برشلونة، لا يمكنك أبدًا أن تكتفي بالمركز الثاني أو عدم الفوز، لأن الأعضاء والجماهير يطالبونك بأقصى ما يمكن".

وختم: "أن تكون أفضل نادٍ في العالم يستلزم مطالب عالية جدًا. أود أن أرى برشلونة يفوز بالليجا والكأس ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى. وفي السنوات التي لا يستطيع فيها ذلك، على الأقل المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. وأقول للجماهير إنني أفتقدكم جميعًا، وآمل أن نتمكن من رؤيتنا مرة أخرى قريبًا".