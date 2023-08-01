ليونيل ميسي بريء.. جوردي ألبا يكشف لأول مرة سر رفضه الهلال!

جوردي ألبا يتحدث عن سر اختياره نادي إنتر ميامي الأمريكي

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كشف الظهير الإسباني جوردي ألبا، عن سر انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي؛ بعد الرحيل عن العملاق الإسباني برشلونة، في الصيف الحالي.

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ألبا تلقى عرضًا مغريًا من نادي الهلال؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ إلا أنه تجاهله بشكل غريب، مفضلًا الذهاب إلى إنتر ميامي.

وعن ذلك يقول الظهير الإسباني الطائر: "نعم.. تلقيت عروضًا مالية أفضل من إنتر ميامي؛ ولكني اعتقد أن مشروع الفريق الأمريكي؛ هو الأنسب لي، في هذه المرحلة".

ونفى ألبا خلال مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة "سبورت"، أن يكون تواجد صديقيه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في صفوف إنتر ميامي؛ هو السبب الرئيسي، في قبوله للعرض الأمريكي.

واعترف جوردي ألبا، بسعادته بالاجتماع مع ميسي وبوسكيتس مجددًا؛ إلا أنه علق قائلًا: "تواجد الأرجنتيني تاتا مارتينو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأمريكي، وكلماته معي، كانت العامل الرئيسي، في قبول العرض".

وأعرب نجم برشلونة السابق، عن ثقته في نجاح مارتينو، بمساعدته على إخراج أفضل ما لديه، داخل المستطيل الأخضر، خاصة أنهما يعرفان بعضهما البعض جيدًا، منذ أن عملا معًا في صفوف العملاق الإسباني، موسم 2013-2014.

جدير بالذكر أن جماهير الهلال، اتهمت ليونيل ميسي، بالتسبب في ضياع صفقتي بوسكيتس وألبا؛ وذلك بتراجعه عن الانضمام إلى الزعيم، بعد الموافقة المبدئية؛ حيث كان مجلس إدارة الأخير، يخطط للتعاقد مع اللاعبين الثلاثة معًا.

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