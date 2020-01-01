من هو آرات حسيني؟ الطفل المعجزة الذي أبهر ميسي وبرشلونة؟

تعرف على كل ما يخص الطفل الإيراني المعجزة آرات حسيني الذي جذب انتباه ليونيل ميسي ونادي برشلونة في أكثر من فيديو له على موقع "إنستجرام"..

ليس من التقليدي أن تجد صبيًا في السادسة من عمره ورغم ذلك يتمتع ببنية جسمانية تتسم بالقوة والعضلات إلى جانب رشاقة وسرعة ومهارة، كل تلك الصفات تجمعت في طفل إيراني يُصنف بـ"المعجزة" اسمه آرات حسيني.

شعبية هذا الطفل وصلت إلى حدها الأعلى في الأشهر الأخيرة بعدما ازدادت نشاطاته عبر منصة "إنستجرام"، وما زاد من شهرته كان قيام الحساب الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" بنشر مقطع لمهاراته عبر تويتر.

بالنظر إلى آراتي حسيني وما يقدمه فهو في طريقه ليصبح أحد الأساطير الرياضية يومًا، وبالطبع فلا يوجد أفضل من ليونيل ميسي ليؤكد ذلك، والذي ارتبط به اسمه كثيرًا منذ انتشار فيديوهاته.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الطفل المعجزة آرات حسيني وعلاقته بميسي وبرشلونة.

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من هو آرات حسيني الطفل المعجزة في عالم الرياضة؟

آرات حسيني هو طفل إيراني ولد عام 2013 يمتلك موهبة كروية مميزة طوّرها أكثر من خلال دعم والده، وتحول بذلك من مجرد طفل مميز إلى شخصية مشهورة تحظى بالعديد من المعجبين من كل أنحاء العالم.

يتمتع الطفل البالغ من العمر 6 أعوام ببنية جسمانية قلما توجد لشخص في عمره، كما رُزق بموهبة كروية لا توجد كثيرًا من خلال قدرته على التحكم واللعب بالكرة، وشعبيته وصلت إلى السماء بعد انتشار سلسلة من الفيديوهات له على إنستجرام وهو يداعب الكرة.

يقول والده "بعد إدراك ما يتمتع به نجلي من قدرات، ونتيجة لاقتراحات الناس من حولي، قررت أن افتح صفحة على إنستجرام، تم الترحيب بها بشكل استنائي ليس فقط في إيران بل في كل العالم".

وفقًا لوالده أيضًا، فإن ثمة عروض قد وصلت له عندما كان عمره 13 شهرًا فقط للهجرة إلى الخارج ولكنه رفض في ذلك الوقت الأمر، ويومًا بعد يوم فاجأت أبعاد موهبة الصبي الجميع، ليتعرض والده لمحاولات مكثفة أخرى للهجرة قبلها في النهاية بـ2019 وانتقل إلى إنجلترا.

عضلات كهذه لطفل في السادسة من عمره، مع ما يتمتع به من مرونة ومهارة، مع قيام والده بتصويره وهو يلعب بالكرة ويقوم بتنطيطها لما يزيد عن ثلاثة آلاف مرة، فيديوهات أشعلت إنستجرام وزادت من شعبيته، والآن يمتلك 4.1 مليون متابع عبر التطبيق.

هذا الفيديو من شأنه أن يوضح قدرات الطفل ولماذا هو حقًا معجزة..

كيف تفاعل ليونيل ميسي وبرشلونة مع الطفل الإيراني المعجزة؟

عنون حسيني ليونيل ميسي باعتباره مثله الأعلى ومن يريد أن يصبح مثله يومًا ما، كما أعرب عن حلمه بأن يلعب في برشلونة في يوم من الأيام.

وفي أحد الفيديوهات للطفل على إنستجرام وهو يرتدي قميص البلاوجرانا ويقوم بتنطيط الكرة وألعاب هوائية بها بصورة معتادة عظيمة كاتبًا أنه يحلم بأن يكون مثل ميسي، ليقوم الليو حينها بالتعليق بقوله "شكرًا آرات، أرى مستوى عالٍ هنا، رائع.. عناق".

والده بعدها أعرب عن سعادته الجمة بهذا التعليق، حيث قال "ليو ميسي، شكرًا لك للتعليق، أتمنى اللعب في برشلونة يومًا ما. إنه يحلم بذلك كل يوم ودائمًا ما يقارن نفسه بك، يقول إنه سيكون مثلك عندما يكبر".

كذلك قام الحساب الرسمي لبرشلونة بالتعليق في أكثر من مناسبة على الموهبة الاستثنائية التي يتمتع بها الطفل، في إشارة إلى إعجابهم به وأن أبواب النادي الكتالوني قد تفتح له في المستقبل.