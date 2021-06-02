مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ العديد من محبي كرة القدم في السؤال هل يرحل ميسي من برشلونة وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

تعيش جماهير برشلونة منذ الموسم الماضي أوقاتًا عصيبة، ليس فقط لنتائج الفريق المتراجعة، بل أيضًا للخوف من رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي.

دخل ميسي حالة من السجال مع الإدارة السابقة، وانتشرت الشائعات التي تربطه بالرحيل من الفريق، وحتى بعد وصول الإدارة الجديدة بقيادة لابورتا، لا تزال حالة الريبة من رحيله متواجدة.

لم يجدد البرغوث عقده من النادي حتى الآن، وتزداد الأخبار يومًا بعد يوم عن قرب مغادرته، فهل يرحل ميسي من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

هل يرحل ميسي من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم تهدأ الشائعات والأخبار التي ربطت ميسي بالرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية طوال الموسم، وتواجدت بعض التقارير التي تؤكد بقائه لكن الأمر لم يُحسم بعد.

زاد تخوف الجماهير بعد تم استبعاد ليونيل ميسي من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإسباني ضد إيبار وتغيب عن التدريبات عشية المباراة.

حصل الأرجنتيني على إذن للغياب عن المباراة الأخيرة للفريق في الموسم، حتى يتمكن من الحصول على راحة إضافية قبل بطولة كوبا أمريكا.

كان ميسي في حالة جيدة على الرغم من إخفاقات برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 30 هدفًا في الدوري وفاز بكأس بيتشيتشي للمرة الثامنة في مسيرته، وهذه هي المرة التاسعة في مسيرته التي يسجل فيها 30 هدفًا أو أكثر.

لم يعط ليونيل ميسي حتى الآن أي إشارة بالاستمرار، لكن خرجت أخبار في الأيام الأخيرة تشير إلى قرب تجديد عقده.

ما هي الأندية المهتمة بضم ميسي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ارتبط ميسي بالرحيل لناديين رئيسيين في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

في الميركاتو الصيفي السابق، كان ليونيل ميسي بحسب الأخبار قريب جدًا من الانضمام للسيتي، لكن الرئيس السابق بارتوميو حال دون ذلك.

خرجت الأخبار قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021 التي تربط ميسي بمانشستر سيتي من جديد، لكن التقارير الإسبانية نفت ذلك خاصةً بعد انضمام أجويرو لبرشلونة وتركيز السيتي بحثه على مهاجم.

في مايو الماضي، كشفت شبكة TNT عن وجود مفاوضات متقدمة بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان، وقد قدم النادي بالفعل عرضًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

لكن ميسي لم يتحدث عن أي من هذه العروض، ولم يتحدث حتى عن البقاء حتى الآن.

متى ينتهي عقد ميسي مع برشلونة؟

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بعد نهاية موسم 2020-2021، وتحديدًا في يونيو الحالي.

وهو ما يفسر دخول ميسي في مفاوضات كما أشارت شبكة TNT، فقد دخل الفترة الحرة منذ يناير الماضي، وهو ما يتيح له التفاوض مباشرةً مع أي فريق دون الرجوع لإدارة برشلونة.

هل يجدد ميسي مع برشلونة؟

انتشرت تقارير في الأيام الأخيرة تشير إلى أن ليونيل ميسي قريب من تجديد عقده مع برشلونة، وأنه بالفعل في مفاوضات متقدمة وسيقوم بالتوقيع على عقده الجديد في الأيام القادمة.

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن العقد الجديد لميسي مع نادي برشلونة سيمتد لمدة موسمين حتى 2022-2023، ومع نهاية المدة سينضم للدوري الأمريكي لمدة موسمين كأحد سفراء البلاوجرانا بقميص نادي إنتر ميامي.

كم يبلغ راتب ميسي الجديد مع برشلونة؟

بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت فالعقد الجديد بين ميسي وبرشلونة يتضمن حصوله على 60 مليون يورو فقط خلال الموسم الواحد.

وهو ما يعد نزول كبير في راتبه، فبحسب ما تم تسريبه في صحيفة "إل موندو" في شهر يناير الماضي فعقد ميسي في برشلونة يضمن له الحصول على 138 مليون يورو.

وحصل النجم الأرجنتيني حتى الآن بسبب العقد الحالي على 555 مليون و237 ألف و619 يورو متضمنة المتغيرات والمكافآت.

ما هو سبب تأخير تجديد عقد ميسي؟

صحيفة سبورت أوضحت أن العقد الجديد لميسي يتضمن إمكانية رحيله في نهاية موسم 2022-2023 ليمضي موسمين في الدوري الأمريكي كأحد سفراء برشلونة، لكن بقميص نادي إنتر ميامي، حيث سيحصل على نفس الراتب هناك.

لكن تكمن الأزمة في راتب ميسي في برشلونة بعد موسمي 2023-2024، 2024-2025، حيث من المفترض أن يوقع ميسي على عقدًا يبقيه في برشلونة كشريك حتى 2030-2031.

وتجري المفاوضات حاليًا على القيمة المالية التي سيحصل ميسي عليها من تلك الشراكة، حيث تم الاتفاق على أن يتم تقسيمها الأجر ثابت، بالإضافة لنسبة من الأرباح.

ميسي يريد زيادة الأجر الثابت الذي سيحصل عليه، خلال تلك الفترة، بينما يسعى جوان لابورتا للتفاوض على الأرباح فقط، وتقليل قيمة الأجر قدر الإمكان.