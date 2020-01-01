ما الذي ينوي ليونيل ميسي فعله بعد اعتزال كرة القدم؟

ما هي الخطط التي يضعها صاحب الست كرات ذهبية عندما تنتهي أيامه مع كرة القدم؟

ظل ليونيل ميسي يبهر مشجعي كرة القدم منذ ما يقرب من عقدين، ويقترب ساحر برشلونة من المراحل الأخيرة من أيام لعبه.

يخطر التقاعد على ذهن قائد منتخب الأرجنتين، وهو أمر أعلنه عند فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في ديسمبر 2019.

لقد تخطى عامه الثلاثين، رغم أنه من الواضح أنه يعتني بجسده بشكل استثنائي، إلا أن الوقت لا ينتظر أحد.

ماذا سيحدث عندما يعلق ميسي حذائه؟ جول يلقي نظرة على ما ينتظر الأرجنتيني.

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ماذا سيفعل ليونيل ميسي بعد اعتزال كرة القدم؟

اعترف ميسي بأن "الاعتزال يقترب" في خطاب الفوز بالكرة الذهبية لعام 2019، لكن لم يشر إلى ما قد يفعله عندما يتوقف عن ممارسة كرة القدم نهائياً، ومع ذلك، يبدو أنه سيظل في عالم الساحرة المستديرة بشكلٍ أو بآخر.

قال اللاعب الأرجنتيني بعد أن منح الجائزة في عام 2019. "أنا على دراية بعمري. أستمتع بهذه اللحظات كثيرًا لأنني أعرف أن الاعتزال يقترب. الوقت يمر".

وأضاف ميسي: "آمل إن شاء الله أن أستمر في اللعب لسنوات عديدة أخرى. أنا الآن في الثانية والثلاثين من عمري، وسأكون في الثالثة والثلاثين من عمري، لذا، كما قلت، كل شيء يعتمد على ما أشعر به جسديًا".

واستطرد: "الآن أشعر أنني أفضل من أي وقت مضى على المستوى البدني والشخصي، وآمل أن أتمكن من الاستمرار لفترة أطول بكثير."

وكما توقع نجم برشلونة السابق والبرازيلي ريفالدو، فإن ميسي يريد الفوز بكوبا أمريكا وكأس العالم، لذلك ربما يستغرق الأمر بضع سنوات على الأقل قبل يوم توديعه الملاعب.

هل يصبح ليونيل ميسي مدربًا أو مديرًا في كرة القدم؟

من المحتمل أن يستكشف ميسي خياراته كمدرب عندما يعتزل كرة القدم، خاصةً بالنظر إلى دوره في غرفة ملابس برشلونة منذ أن أصبح قائد الفريق في كامب نو.

في الواقع، في كأس العالم 2018 في روسيا، برزت رواية مفادها أن ليونيل ميسي كان يتم استشارته بانتظام من قبل مدرب الأرجنتين آنذاك خورخي سامباولي، بشأن بعض القرارات التكتيكية، مثل ما إذا كان سيرخيو أجويرو يلعب أو لا في المباراة ضد نيجيريا.

يقدم الفيلم الوثائقي "Matchday" التابع لبرشلونة مزيدًا من الضوء على تأثير ميسي على الفريق، لأنه يساهم في توجيه تعليمات بحجم صغير إلى زملائه في الفريق لاستكمال تعليمات المدرب.

في حين أن هذه الإجراءات طبيعية إلى حد ما للاعب وقائد بارز، فإنها مع ذلك تعطي انطباعًا عن لاعب لديه فهم شديد والاستثمار في الجانب التكتيكي للعبة.

التركيز على المصالح التجارية والصفقات

نظرًا لموقعه كواحد من أكبر نجوم الرياضة في العالم وأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، سيواصل ميسي جذب شركاء الأعمال المحتملين.

على عكس كريستيانو رونالدو، الذي بدأ العمل على بناء مجموعة أعمال في وقت مبكر من حياته المهنية، لم تكن مشاريع ليونيل ميسي عالية المستوى - لا توجد مجموعة ملابس داخلية، فنادق وما إلى ذلك، ومع ذلك، قد يغريه تنويع اهتماماته عندما ينتهي العقد المربح الأخير لأيام لعبه.

ميسي، بالطبع، هو سفير رئيسي لأمثال أديداس وبيبسي والكثير من العلامات التجارية الأخرى، ومن المحتمل أن يواصل العمل كوجه لمنتجاتهم لفترة من الوقت - على غرار الطريقة التي يتم بها طرح ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان للترويج لأحدث خط أحذية كرة القدم.

هل يصبح ليونيل ميسي ناقداً؟

أحد الدروب الشائعة لدى لاعبي كرة القدم السابقين الراغبين في البقاء على مقربة من اللعبة هو الانتقال إلى نقد و تحليل كرة القدم.

باعتراف الجميع، سيكون من غير المألوف أن نرى ميسي يتصرف كخبير في استوديو تلفزيوني خاص بمباراة برشلونة أو ريال مدريد، بالنظر إلى شخصيته العامة الهادئة على ما يبدو.

لا يوجد نقص في اللاعبين السابقين المستعدين لإبداء آرائهم بشأن اللعبة، لكن ليونيل ميسي سينتقل إلى قمة قائمة الانتظار بسبب وضعه الكبير كواحد من العظماء على الإطلاق.

في الواقع ميسي لديه الكثير من الآراء القوية حول كيفية لعب كرة القدم، وبالتأكيد سيكون إضافة كبيرة إذا ما قرر أن يسلك هذا الطريق.

هل يعود ميسي للأرجنتين بعد اعتزال كرة القدم؟

أعرب ميسي منذ فترة طويلة عن رغبته في العودة إلى الأرجنتين والاعتزال هناك، ومع ذلك، فقد اعترف بأنه قد يكون من الصعب تحقيقه لأنه يعني أنه سيتعين عليه نقل عائلته عبر المحيط الأطلسي من برشلونة.

وقال ليونيل ميسي "إنه حلم أواجهه منذ صغري، لكن لدي عائلة، ولدي ثلاثة أطفال، أعيش في مكان أعطاني كل شيء وحيث أكون هادئًا ويمكن أن أعطي أطفالي مستقبلًا رائعًا."

وأضاف: "إننا نفكر في ذلك أكثر من رغبتي في لعب كرة القدم في الأرجنتين. سأحاول إقناع الأسرة، لأنه يتعين علينا اليوم إقناع الأطفال أيضًا."

لكن عندما يتوقف عن اللعب وينمو أطفاله، قد يحقق حلم العودة إلى الوطن.