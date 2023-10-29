ليونيل ميسي أم إرلينج هالاند؟ اقتراح مفاجئ من بيب جوارديولا للفائز بالكرة الذهبية!

اقتراح غير متوقع من مدرب مانشستر سيتي للفائز بالكرة الذهبية 2023..

قدم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اقتراحًا مفاجئًا بشأن المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية 2023.

ويبدو أن المنافسة على الكرة الذهبية 2023 محصورة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بطل كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، بطل الثلاثية مع الفريق الإنجليزي في موسم 2022-2023.

جوارديولا علق على تلك المسألة الشائكة، في ظل ارتباطه طويل الأمد بميسي، وتدريب هالاند حاليًا، مؤكدًا على أنه يكن عاطفة هائلة للثنائي.

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وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لدي بالفعل عاطفة كبيرة لميسي وهالاند".

وأضاف: "إذا فاز ميسي، سيكون ذلك منصفًا بسبب كأس العالم، وإذا فاز هالاند، سيكون ذلك منصفًا أيضًا بسبب الموسم الذي قدمه".

اختتم جوارديولا: "عليهم أن يمنحوا كرتين ذهبيتين هذا العام، كلاهما يستحق الفوز".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2023 في حفل يُقام في العاصمة الفرنسية، باريس، مساء الإثنين 30 أكتوبر.