Lionel Messi Ilia TopuriaGetty/Instagram
أحمد مجدي

"ليونيل ميسي ألهمني كرياضي.. وفاجأني كشخصية!"

ليونيل ميسيCOMMUNITYInter Miami CFكولورادو رابيدزالدوري الأمريكيالأرجنتين

الأرجنيتني مبهر في كل المجالات

يشعر بطل الفنون القتالية الجورجي الإسباني إيليا توبوريا بامتنان كبير للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالأخص بعد مقابلته في الممر المؤدي إلى ملعب "تشايس" وقضائه بعض الوقت معه.

وقال توبوريا الذي حضر من الملعب مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدس، لموقع "يو إف سي إسبانيول": "لقد شعرت بالامتنان الكبير لميسي، لطالما كان واحدًا من نجومي المفضلين".

وأضاف: "التواضع المضاف إلى شخصيته، وكيفية فعله ذلك بشكل فطري، أمر يجعله أكثر عظمة وأسطورية في عيني".

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وأردف: "لقد ألهمني ميسي كثيرًا طيلة حياتي، لكنني الآن متفاجئ بسبب ما هو عليه أيضًا كشخص، الأمر يشعرني بكثير من الفخر".

ويشتهر توبوريا بحرصه على حضور المباريات في الملاعب، وتشارك نفس المشهد من قبل مع نجمي ريال مدريد جود بيلينجهام ودافيد ألابا.

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