"ليونيل ميسي ألهمني كرياضي.. وفاجأني كشخصية!"

الأرجنيتني مبهر في كل المجالات

يشعر بطل الفنون القتالية الجورجي الإسباني إيليا توبوريا بامتنان كبير للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالأخص بعد مقابلته في الممر المؤدي إلى ملعب "تشايس" وقضائه بعض الوقت معه.

وقال توبوريا الذي حضر من الملعب مباراة إنتر ميامي وكولورادو رابيدس، لموقع "يو إف سي إسبانيول": "لقد شعرت بالامتنان الكبير لميسي، لطالما كان واحدًا من نجومي المفضلين".

وأضاف: "التواضع المضاف إلى شخصيته، وكيفية فعله ذلك بشكل فطري، أمر يجعله أكثر عظمة وأسطورية في عيني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لقد ألهمني ميسي كثيرًا طيلة حياتي، لكنني الآن متفاجئ بسبب ما هو عليه أيضًا كشخص، الأمر يشعرني بكثير من الفخر".

ويشتهر توبوريا بحرصه على حضور المباريات في الملاعب، وتشارك نفس المشهد من قبل مع نجمي ريال مدريد جود بيلينجهام ودافيد ألابا.