تسريبات جديدة .. ليونيل ميسي رفض "إغراءات جنونية" من الهلال!

صفقة كانت ستخلد في كتب التاريخ..

على الرغم من مرور عام كامل؛ إلا أن التسريبات لا تزال تتواصل، بشأن عرض نادي الهلال إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في صيف عام 2023.

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الهلال حاول التعاقد مع ميسي، في صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ لكن الأسطورة الأرجنتينية فضل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "فوكس سبورتس"، مساء اليوم الإثنين، أن عرض الهلال الذي رفضه ميسي، في صيف العام الماضي؛ كان سيضمن للاعب الحصول على راتب أسبوعي يُقدر بـ15 إلى 20 مليون يورو تقريبًا.

الشبكة العالمية كشفت أيضًا عن أن الراتب السنوي للأسطورة الأرجنتينية، كان سيصل بـ"المكافآت والحوافز" إلى مبلغ فلكي، يتراوح بين 900 مليون إلى مليار يورو.

وعلى الرغم من كل هذه الأرقام الفلكية.. اختار ليونيل ميسي ارتداء قميص إنتر ميامي، الذي شارك معه في 29 مباراة رسمية بمختلف المسابقات - حتى الآن -، مسجلًا 25 هدفًا وصانعًا 16 آخرين.

جدير بالذكر أن ميسي البالغ من العمر 37 سنة، قاد إنتر ميامي في أغسطس من عام 2023، لتحقيق "اللقب الأول" في تاريخ هذا النادي؛ بالحصول على بطولة كأس الدوريات.