ليس ليونيل ميسي .. هذا الشخص قد يمنع الهلال من التعاقد مع نيمار!

عقبة جديدة في طريق نادي الهلال للتعاقد مع نيمار في الصيف الحالي

تحوّل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أن يكون الهدف "رقم 1" لنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

اختيار الهلال للساحر البرازيلي؛ يأتي بعد أن فشل النادي، في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى الرغم من العرض الفرعوني المقدم إليه من الزعيم الهلالي، إلا أن نيمار قد يرفضه ويستمر في صفوف فريق العاصمة الفرنسية؛ بسبب شخصٍ واحد فقط.

هذا الشخص؛ هو المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، والذي بات على أعتاب قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ووفقًا لشبكة "tf1info" الفرنسية، اليوم الإثنين، يرتبط إنريكي بعلاقة قوية للغاية مع نيمار؛ وذلك منذ أن عملا معًا في صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأشارت إلى أن الساحر البرازيلي، كان من أكثر اللاعبين الذين تأثروا من رحيل إنريكي عن برشلونة، بل أنه غادر بعده مباشرة إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الشبكة الفرنسية، أن المدير الفني الفرنسي، يتجه إلى رفض بيع نيمار دا سيلفا، في الصيف الحالي، على الرغم من ترحيب الإداراة بالاستغناء عن اللاعب، على أن يبقيه معه في صفوف الفريق الأول، خلال الموسم القادم.

ومن ناحيته.. لن يُمانع نيمار في تلبية طلب لويس إنريكي، في البقاء مع الفريق الباريسي؛ ما يُمثل ضربة كبرى لمشروع الهلال الجديد، الذي كان يخشى في الأساس، من أن يختار النجم البرازيلي مزاملة ميسي في ميامي، قبل أن يظهر المدرب الإسباني كعقبة كبرى.