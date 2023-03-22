ليونيل ميسي السبب؟ الهلال يفسخ عقده مع أحد الرعاة!

أحمد رفعت
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Lionel Messi injured Paris Saint-Germain Rennes Ligue 1 2022-23Getty
ليونيل ميسيدوري روشن السعوديالهلال

تلميح ميسي قد يتسبب في فسخ عقد أحد رعاة الهلال

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يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي الهلال، تسبب في فسخ عقد نادي الهلال مع أحد الرعاة، وذلك قبل الإعلان عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن حسم نادي الهلال التعاقد مع ميسي، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة التاريخية.

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وأشار الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن إدارة نادي الهلال قررت فسخ شراكتها مع أحد الرعاة للنادي، لارتكابهم عدة مخالفات، منها عدم التزامهم بسياسات النادي.

وربط البعض بين هذا الخبر، وتطبيق المطار، الذي نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، يُلمح فيها بالتعاقد مع ليونيل ميسي، مكتوب فيها "حي الله ولدنا" وفيها صورة غير واضحة للنجم الأرجنتيني.

وبعد تلميح تطبيق المطار الذي يعد أحد رعاة نادي الهلال، قامت الجماهير بالتأكد من أن الزعيم حسم التعاقد مع ليونيل ميسي.

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