"ليونيل ميسي الأفضل!" .. دليل جديد يحرج كريستيانو رونالدو في الصراع التاريخي

إحصائية جديدة تحرج كريستيانو رونالدو..

المقارنات بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، لا تتوقف أبدًا؛ حتى بعد ذهاب الثنائي إلى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على التوالي.

رونالدو انضم في يناير 2023، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بينما انتقل ميسي في الصيف الماضي، إلى إنتر ميامي الأمريكي؛ بعد أن رفض عرضًا ضخمًا من عملاق الرياض الهلال.

وفي هذا السياق.. عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية جديدة؛ تكشف عن تفوق كبير للأسطور الأرجنتينية، على نظيره البرتغالي.

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الإحصائية تفيد إلى أن ميسي، حصل على جائزة "أفضل لاعب" في 51.6% من مبارياته بالملاعب الأوروبية، مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي خلال فترة تواجده في أوروبا، قبل الانتقال إلى الملاعب الأمريكية؛ حصل على جائزة "أفضل لاعب في المباراة"، 324 مرة من أصل 628.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يأتي في المركز الثاني، خلف ميسي؛ حيث حصل على جائزة "أفضل لاعب في المباراة"، خلال فترة تواجده مع العملاق الإسباني ريال مدريد ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، 176 مرة من أصل 612، أي بنسبة 28.8%.

جدير بالذكر أن هذه الإحصائية، للفترة من 2009 إلى 2023، أي حتى رحيل كل من رونالدو وميسي عن الملاعب الأوروبية، بشكل رسمي.