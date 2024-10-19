"جاء إلى الفندق للتحدث معي واستخدم سخريتي لشحن زملائه" .. صاحب عبارة "أين ميسي؟" يروي كواليس لقاء أسطورة الأرجنتين

يواصل المشجع السعودي الشهير عبد الله العيادة، إثارة الجدل بحديثه عن مقابلته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي.

واشتهر العيادة بجملة "أين ميسي؟"، التي قالها للسخرية من قائد راقصي التانجو، عقب فوز السعودية على الأرجنتين (2-1) في دور المجموعات من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وحل "العيادة" ضيفًا على "بودكاست"، قال فيه: "حضنت ميسي 5 مرات، عندما جاء إلى الفندق الذي أقيم فيه وطرق الباب بنفسه وتحدثنا سويًا لفترة من الوقت".

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وأضاف: "وصلتني معلومة أنه شغل فيديو (Where's Messi) في اجتماعه مع لاعبي المنتخب الأرجنتين قبل يومين من مواجهة المكسيك من أجل تحفيزهم".

يذكر أن المنتخب السعودي كان قد ودع كأس العالم 2022 من دور المجموعات، رغم تغلبه على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، حيث خسر في مباراتي بولندا (2-0) والمكسيك (2-1)، ليغادر البطولة من الباب الكبير.

في المقابل، نجح منتخب الأرجنتين في تجاوز هذه الخسارة وواصل مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية، التي تغلب فيها على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، بعد ماراثون في الوقت الأصلي والإضافي الذي انتهى بالتعادل (3-3)، ليتوج راقصو التانجو باللقب الغالي.