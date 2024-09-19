"تغاضيت عن طرده وهذه كانت مكافأتي" .. اعتراف مثير للحكم المتواطئ مع ميسي في كوبا أمريكا!

الكشف عن واقعة مثيرة عمرها 17 عامًا

تجاوز سحر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، حدود الجمهور والمنافسين، لكنه امتد أيضًا ليطال حكام المباريات.

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية، تصريحات للحكم التشيلي كارلوس تشانديا، الذي أقر بأنه أنقذ ميسي من طرد مستحق في إحدى المباريات الدولية مع منتخب الأرجنتين من أجل الحصول على قميصه.

وكان تشانديا قد أدار مباراة الدور نصف النهائي بين الأرجنتين وفنزويلا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2007، وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم راقصي التانجو بثلاثية نظيفة أوقف ميسي إحدى الهجمات باليد قبل نهاية اللقاء بدقيقتين تقريبًا، وهو الأمر الذي كان سيكلفه بطاقة صفراء ثانية وبالتالي طرده من اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق قال الحكم التشيلي: "ميسي لمس الكرة بيده متعمدًا، لكن الواقعة كانت تجرى في خط الوسط، ولم تكن هناك فرصة متاحة أمام المكسيك للتسجيل".

وأضاف: "لم أمنحه بطاقة صفراء ثانية، فقط قمت بتحذيره لأنه بقي دقيقتان ونصف دقيقة للعب، ولم أرغب في منعه من اللعب في النهائي. ذهبت إليه وقلت له إن هذه اللعبة تستحق بطاقة صفراء، لكن قراري (بعدم منحه الإنذار) سيكلفك قميصك".

وبالفعل توجه تشانديا (59 عامًا) عقب نهاية المباراة إلى غرفة خلع ملابس منتخب الأرجنتين ليحصل على قميص ميسي، كمكافأة له بعد حمايته لليونيل من البطاقة الصفراء أمام المكسيك وبالتالي الغياب عن المباراة النهائية.

وختم: "في الواقع، كان ميسي يريد أن يمنحني القميص في الملعب، لكني قلت له: لا لا، خذه إلى غرفة الملابس، ثم جاء وتركه لي هناك".

لكن ما فعله الحكم لم يخدم ميسي كثيرًا، لأنه شارك في المباراة النهائية وحينها خسرت الأرجنتين اللقب لحساب الغريم الأزلي البرازيل بثلاثية دون رد.