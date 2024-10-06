جعل طفلًا يطير من السعادة وكامبانيا يبتعد عنه "تاريخيًا" .. ميسي يخطف الأنظار بلقاء إنتر ميامي وتورنتو

لقطة لطيفة من ميسي مع أحد الأطفال

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل في فوز فريقه إنتر ميامي على تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي، حيث بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

وفاز إنتر ميامي على تورونتو بهدف دون رد في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، في مواجهة كانت صعبة على زملاء ميسي.

إنتر ميامي يحقق أرقامًا تاريخية

الانتصار جعل إنتر ميامي يُعادل رقم فريق مونتريال أمباكت برصيد 11 انتصارًا الذي حققه عام 2022، كأكبر عدد من الانتصارات خارج الأرض في موسم واحد بالدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح إنتر ميامي على بُعد انتصار واحد فقط لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد، بعد أن كانوا في المركز الـ28 قبل قدوم ميسي إلى الفريق.

وانضم فريق ميسي إلى قائمة الفرق التي حصلت على أكثر من 70 نقطة في تاريخ الدوري الأمريكي، بعد نيويورك ريد بولز برصيد 71 نقطة عام 2018، ولوس أنجلوس 72 نقطة، ونيو إنجلاند ريفوليوشن 73 نقطة عام 2021.

كامبانا يبتعد عن ميسي في سباق الهداف التاريخي

سجل هدف المباراة الوحيد النجم الإكوادوري ليوناردو كامبانيا في الدقيقة 90+3، ليرفع رصيده من الأهداف مع إنتر ميامي إلى 32 هدفًا، في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميامي.

ويُطارد كامبانيا على لقب الهداف ليونيل ميسي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 30 هدفًا، بينما يأتي في المركز الثالث جونزالو هيجواين برصيد 29 هدفًا، ثم لويس سواريز رابعًا بـ22 هدفًا.

ميسي يمنح طفلًا لقطة استثنائية

وشهدت مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو اقتحام أكثر من مشجع للمباراة، من أجل التقاط صور تذكارية مع ليونيل ميسي، مما استدعى تدخل الأمن والحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني لإيقاف هذا الأمر.

لعل أبرز اللقطات حينما سمح ميسي بتحقيق حلم أحد الأطفال الذين اقتحموا المباراة، حيث كان يرتدي قميص برشلونة، والتقط معه صورة بهاتفه.

الطفل أبدى سعادته الكبيرة جدًا بعد تعامل ميسي معه بلطف، وخرج وهو يرفع يده للأعلى محتفلًا بتحقيق ما كان يتمنى بالتقاط صورة مع النجم الأرجنتيني.