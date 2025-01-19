وجه إشارات لجماهير المكسيك وأحرز هدفًا .. ليونيل ميسي يتألق في الظهور الأول لإنتر ميامي هذا العام

ميسي يتألق في أول ظهور له في عام 2025 داخل الملاعب

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للفوز على كلوب أمريكا المكسيكي، في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لرفاق ميسي بنتيجة 3-2.

ميسي يُسجل هدفًا ويوجه إشارات للجماهير

نجح ليونيل أن يُسجل الهدف الأول لإنتر ميامي، في الوقت الذي كان فريقه متأخرًا فيه، وذلك بالدقيقة 34 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من زميله الأوروجوياني لويس سواريز، ليضعها ميسي بالرأس في المرمى.

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وبذلك يفتتح ميسي أهدافه خلال عام 2025، في أول ظهور له بالملاعب في العام الجديد، حيث يستعد فريقه لعودة منافسات الدوري الأمريكي.

وبعد إحراز ميسي لهدفه في مرمى كلوب أمريكا، توجه إلى الجماهير المكسيكية يُشير لهم بالرقم 3، ليقول لهم أن منتخب بلاده الأرجنتين حقق كأس العالم 3 مرات، فيما منتخب المكسيك لم يحقق أي لقب.

أرقام ميسي أمام كلوب أمريكا

شارك ميسي في 66 دقيقة أمام كلوب أمريكا، ليحصل على تقييم 7.3، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال المباراة الودية.

سجل ميسي هدف، وسدد الكرة 3 مرات، منهم مرة على المرمى و2 خارجه، ولمس الكرة 52 مرة، ودقة تمريراته هي 73%، وحصل على خطأ واحد وارتكب خطأين.

ونجح ميسي في التسجيل للعام رقم 21 على التوالي، بعد أن بدأ مسيرته التهديفية، في ظهوره الأول عام 2005 رفقة برشلونة.