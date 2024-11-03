هدف ملغي ومباراة فاصلة تحسم مصيره .. ليونيل ميسي يتألق في هزيمة إنتر ميامي من أتلانتا

ميسي قدم مباراة رائعة رغم هزيمة إنتر ميامي

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد، على الرغم من الهزيمة التي مني بها الفريق بهدفين مقابل هدف فجر اليوم الأحد، على ملعب مرسيدس بنز، في مباراة العودة بالتصفيات الإقصائية، بكأس الدوري الأمريكي.

وبعد انتهاء المباراة بخسارة إنتر ميامي بهدفين لهدف، سيتجه الفريقان لإقامة مباراة فاصلة يوم 10 نوفمبر الجاري، لتحديد المتأهل إلى الدور التالي بالبطولة.

إنتر ميامي تقدم بالهدف الأول في المباراة بالدقيقة 40 عن طريق هيكتور مارتينيز، بعد خطأ فادح من حارس أتلانتا، ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

العارضة والتسلل يرفضان تهديف ميسي

وكاد ميسي أن يُسجل هدفًا خرافيًا من ركلة ركنية بالدقيقة 70، بعدما أرسل عرضية من الركنية على يسار مرمى أتلانتا، ليلمسها مدافع المنافس وترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية أخرى، لعبها لويس سواريز على قدم ميسي الذي سددها مرة أخرى ولكنها بجوار القائم الأيسر للحارس.

وسجل ميسي الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 90+2 بالرأس، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بسبب التسلل، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 1-1 ليلعب الفريقين ركلات ترجيح، ولكن شاندي سيلفا لاعب أتلانتا سجل هدفًا قاتلًا بالدقيقة 90+5، ليجعل فريقه يلعب مباراة فاصلة ضد إنتر ميامي.

وصنع ليونيل أكثر من فرصة محققة للتهديف، ولكن زملائه لم يستغلوها بالشكل المطلوب، ليخرج من المباراة دون تسجيل أو صناعة.

أرقام ميسي ضد أتلانتا

حصل ميسي على تقييم 8.1 من شبكة "سوفا سكور"، ليكون ثاني أعلى لاعب في الفريقين بعد زميله بالفريق دافيد مارتينيز.

وقدم ميسي 5 تمريرات مفتاحية من أجل التهديف، ولكن لم يتم استغلالها، كما سدد الكرة 4 مرات، منهم 3 خارج المرمى، وواحدة تصدى لها المدافعين.

فقد ميسي الاستحواذ على الكرة 19 مرة، ولمس الكرة 81 مرة، ودقة تمريراته هي 86%، وحصل 3 أخطاء ووقع في التسلل مرة واحدة.