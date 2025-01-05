بسبب خطأ في الجدولة .. ليونيل ميسي يغيب عن حفل تسلم أعلى وسام بأمريكا!

تعرف على سبب غياب ميسي عن حفل تسلم أعلى وسام مدني بأمريكا

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، عن الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض يوم أمس السبت لتسلم وسام الحرية الرئاسي، أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات البارزة مثل دينزل واشنطن، بونو، وماجيك جونسون، وهيلاري كلينتون، شهد غياب ميسي، ولم يتم حتى ذكر اسمه ضمن قائمة المكرمين لعام 2025.

وأرجع البيت الأبيض غياب ميسي إلى "خطأ في الجدولة"، حيث لم يرسل اللاعب أي ممثل لتسلم الجائزة نيابة عنه.

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في بيان رسمي صدر نيابة عن ميسي، جاء فيه: "أبلغ البيت الأبيض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أخطر النادي في نهاية ديسمبر بتكريم ليونيل ميسي، ومن خلال النادي، أرسل ميسي خطابًا إلى البيت الأبيض يعبر فيه عن شعوره العميق بالشرف والامتنان لهذا التكريم، ولكنه أشار إلى أن التزامات مسبقة حالت دون حضوره الحفل، وأكد تطلعه للقاء الرئيس في المستقبل القريب".

وتم منح ميسي هذا الوسام ليس فقط لإنجازاته الاستثنائية في كرة القدم، ولكن أيضًا لأعماله الخيرية.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى دعم ميسي لبرامج الصحة والتعليم للأطفال حول العالم من خلال مؤسسته الخيرية "مؤسسة ليو ميسي"، إضافة إلى دوره كسفير للنوايا الحسنة لليونيسيف.

ويقضي ميسي حاليًا عطلة مع أسرته خلال فترة توقف الموسم الكروي. ومن المتوقع عودته إلى الملاعب الشهر المقبل لبدء الموسم الجديد، حيث يدخل عامه الأخير في عقده الحالي مع إنتر ميامي.