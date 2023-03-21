ليونيل سكالوني عن العروض بعد المونديال: مدرسة نجلي تواصلت معي!

عرض تدريبي لا يخطر على البال للفائز بكأس العالم

ستنهال العروض التدريبية على المدرب الذي قاد بلدًا للتتويج بكأس العالم بلا شك؛ لكن الحال كان مغايرًا للأرجنتيني ليونيل سكالوني بطل العالم مع بلاده؛ الذي تلقى عرضًا من مدرسة نجله.

وقاد ليونيل سكالوني منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم بعد التتويج بمونديال قطر 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح، لتعيد الأرجنتين اللقب الغائب منذ آخر بطولة رفعها الأسطورة دييجو مارادونا في 1986.

وتحدث ليونيل -الفائز بجائزة أحسن مدرب في العالم "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 2022- للصحافة في مؤتمر صحافي في أول تجمع للأرجنتين بعد كأس العالم حيث سيلاقون على أرضهم منتخب بنما وديًا يوم الجمعة المقبلة.

وقال سكالوني للصحافة حينما سُئل عن العروض التدريبية التي تلقاها عقب المونديال: "كان لدي عرض من مدرسة نجلي. وذهبت هناك ودربتهم لمدة يومين، بجدية فعلت ذلك".