ليوناردو في طريقه إلى الدوري السعودي

البرازيلي خاض موسمين مع الوحدة بعدما انضم له مجانًا من أهلي جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد بشكل كبير اقتراب رحيل البرازيلي ليوناردو؛ لاعب الوحدة الإماراتي، عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

البرازيلي أثار الجدل أمس الأحد، بعدما قام بحذف اسم "الوحدة" من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ليؤكد التقارير التي تشير إلى رحيله.

ووفقًا لصحيفة "lance" البرازيلية فإن ليوناردو سيخوض الموسم المقبل مع فريق جديد، حيث أنه في طريقه إلى السعودية، لكن لم يتم الإعلان بعد عن وجهته الجديدة.

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صاحب الـ27 عامًا لفت الأنظار إليه بشكل كبير خلال موسمين له مع الوحدة، شارك خلالهم في 37 مباراة، وسجل 28 هدفًا.

وسبق للجناح البرازيلي أن مثل الأهلي السعودي من قبل موسم 2017-2018، قبل أن تستغنى عنه إدارة الراقي للوحدة مجانًا.

وشارك ليوناردو بقميص النادي الجداوي في 23 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع سبعة آخرين.