ليوناردو عن معاناة ميسي: لعب في الأرجنتين أكثر من باريس!

ليوناردو يكشف السبب الحقيقي وراء فشل ميسي في الدوري الفرنسي

أطلق ليوناردو أراجوا، المدير الرياضي بفريق باريس سان جيرمان تصريحات نارية، كاشفًا مدى انزعاجه من الانتقاد اللاذع الذي توجهه وسائل الإعلام لفريق العاصمة.

باريس سان جيرمان وبعد مرور 12 أسبوع بالدوري الفرنسي لم يستطع أن يقدم الأداء المنتظر منه في ظل التعاقدات الكبيرة التي قام بها في سوق الانتقالات الماضي.

وهو الأمر الذي طال الوافد الجديد ليونيل ميسي، الذي فشل هو الآخر في تقديم الأداء المأمول منه محليًا مع باريس سان جيرمان حتى الآن، تقريبًا لم ينجح البرغوث في ترك أي بصمة في الدوري الفرنسي.

ماذا قال ليوناردو عن مدرب الفريق؟

أدلى ليوناردو بتصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعد الفوز الصعب للفريق الباريسي بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه وحامل اللقب، ليل في قمة منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.

وقال: "الصحافة ووسائل الإعلام بدأت تتجاوز الحدود،يتحدثون عنا بطريقة غير لائقة، مثل أن يقال المدرب جاهل، والنجوم الكبار الذين انضموا لنا بمثابة بضاعة فاسدة".

وتابع: "الناس يتحدثون عن بوتشيتينو، وكأنه لا يفهم شيئًا في كرة القدم، قبل التعاقد معه كان من أفضل 5 مدربين في العالم، والآن يعتبرونه لا يعرف شيئًا".

ماذا قال عن راموس؟

تعجب المدير الرياضي للفريق ما يتم الحديث عنه بخصوص راموس، قائلًا: "إنها الصحافة الإسبانية التي تريد قول ذلك. كنا نعلم أن راموس لديه مشكلة بالفعل".

وواصل مستنكرًا من سؤال الصحفي، حيث قال: "ما يحدث هو أنّ الصحافة الإسبانية تقوم بلعبة ضد راموس، وأنت الآن تلعب نفس اللعبة، إنهم يريدون قول إن راموس سيئ، وأنت تساعدهم، لكننا كنا نعرف كل شيء، نحن نعرف حالات لاعبينا وما يحدث بالضبط".

ماذا عن أداء ميسي؟ ليوناردو يجيب

ردّ ليوناردو حاسمًا الأمر: "عليك أن تفهم كيف تجري الأمور هنا، هناك الكثير من اللاعبين الذين لم يلعبوا في باريس من قبل، ميسي على سبيل المثال لعب في الأرجنتين أكثر من باريس وترى أنهم ينتقدوه بشدة وفي كل وقت".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد غيرنا العديد من الأمور، والتقييم سيكون في نهاية الموسم".

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