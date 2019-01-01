ليوناردو ردًا على مغازلة زيدان لمبابي: مزعجة وفي توقيت سيء

المدير الرياضي للفريق الباريسي يسجل اعتراضه على تصريحات زيدان الماكرة

سجل المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، اعتراضه على التصريحات التي أدلى بها مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن كيليان مبابي، والتي تم تفسيرها على أنها مغازلة واضحة وصريحة لبطل العالم.

ومن المرات النادرة في تصريحاته مع الصحفيين، تخلى زيزو عن دبلوماسيته المعروفة عنه في كلامه عن لاعبي الفرق المنافسة، وذلك بفتح باب "سانتياجو بيرنابيو" أمام صاحب الـ21 عامًا، بقوله "دعونا ننتظر ما سيحدث في المستقبل".

وفي أول رد للمسؤول البارز على تصريحات زيدان التي أثارت ضجة على نطاق واسع في الساعات الـ24 الماضية، قال البرازيلي بعد الفوز على كلوب بروج بهدف نظيف في دوري الأبطال "نعم كلامات مزعجة نوعًا ما. وهذا ليس الوقت المناسب للحديث عن أمر كهذا، والجميع يعرف أن مبابي لديه عامين ونصف في عقده معنا".

وأضاف "حان وقت إنهاء هذا الأمر، مبابي لاعب لا غنى عنه بالنسبة لنا، وهو أفضل لاعب شاب في فرنسا وبطل العالم وأفضل لاعب في العالم، وأعتقد أن ما قيل جاء في وقت غير مناسب وكان هدفه زعزعة استقرار باريس سان جيرمان".

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وعن مستقبل كافاني قال "نحن أوجدنا المنافسة عن قصد، اليوم قد يكون محبطًا لكن الشهر المقبل قد يكون الوضع مختلفًا، والجميع هنا لتنفيذ تعليمات المدرب، وبالنسبة لكافاني فهو هداف باريس سان جيرمان التاريخي، وأثق أن قصته مع النادي ستنتهي بشكل جيد، وسوف نجلس معًا ونتخذ القرار المناسب".