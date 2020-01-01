ليوناردو جيل: جماهير الاتحاد سبب قدومي إلى السعودية

ليوناردو جيل يتحدث عن الانتصار بخماسية على الشباب.

أكد الأرجنتيني ليوناردو جيل، لاعب نادي الاتحاد، على أنه سعيد باللعب في صفوف العميد، والتواجد في المملكة العربية السعودية، متحدثًا عن مباراة الشباب.

ليوناردو جيل قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لعبنا مباراة الشباب كمجموعة واحدة الليلة، وهذا أفضل ما حدث خلال مباراة الشباب، ونشعر بالسعادة بعد الانتصار".

اللاعب الأرجنتيني تابع: "أحترم وجهة نظر المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، ورغبته بالاستقرار على تشكيلة مواجهة الهلال السابقة، والمحافظة على استقرار الفريق".

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جيل أردف: "جماهير الاتحاد مثل الجماهير الأرجنتينية، وهم سبب قدومي إلى الاتحاد، وأشعر بالسعادة في المملكة العربية السعودية، خاصة باللعب أمام هذه الجماهير الكبيرة".

الاتحاد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينما مساء السبت، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويعاني فريق الاتحاد بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث يحاول الهروب من دوامة الهبوط، في ترتيب فرق الدوري.