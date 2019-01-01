خاص جول | توتنهام يتراجع عن بيع ليورنتي

ما سبب قرار توتنهام بالتراجع عن بيع ليورنتي في يناير؟

قرر نادي توتنهام التراجع عن فكرة بيع فيرناندو ليورنتي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ليورنتي لديه عقد ينتهي في الصيف المقبل ومطلوب في برشلونة وأتلتيك بلباو.

وعلم Goal أنّ السبيرز قرر عدم التخلي عن المهاجم الإسباني في يناير الجاري وذلك بعد إصابة هاري كين الأخيرة وتوقع غيابه حتى مارس المقبل.

وقرر توتنهام الإبقاء على اللاعب ولكن لم يحسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، مما يعني إمكانية مغادرته الفريق بنهاية الموسم الجاري.

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وجاء رحيل هيونج سون مين إلى الإمارات العربية المتحدة لتمثيل منتخب كوريا الجنوبية في بطولة أمم آسيا ليكون دافعًا قويًا لإدارة السبيرز للإبقاء على ليورنتي.

توتنهام يواجه فولهام يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي قبل أن يلتقي مع تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

وانتصر السبيرز على تشيلسي في لقاء الذهاب بهدف نظيف سجله هاري كين من ركلة جزاء.