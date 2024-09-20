لن يضيع مثل يورو .. ريال مدريد يضع صخرة فالنسيا على رأس لائحة طلباته

تضع إدارة نادي ريال مدريد، أحد المواهب الشابة في فالنسيا على رأس خطة الملكي لتعزيز خط دفاعه في الفترة المقبلة.

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وأظهرت مباراة شتوتجارت الأخيرة مدى معاناة ريال مدريد على مستوى قلب الدفاع في ظل اعتماد كارلو أنشيلوتي على داني كارباخال كقلب دفاع ثاني بجوار أنطونيو روديجر.

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ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ياريك جاسيوروفسكي مدافع فالنسيا، يأتي على رأس طلبات ريال مدريد بتوصية من الفريق الفني الذي يتابع تطوره ويرى أنه أفضل خيار لتأمين الدفاع مستقبلًا.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد الذي فشل في إقناع الفرنسي ليني يورو بارتداء القميص الأبيض في الصيف الماضي، عليه أن يوفر 45 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد ياريك مع فالنسيا الذي يمكن تمديده حتى 2027).

وأوضحت "آس" أن ياريك (19 عامًا) هو أفضل خيار حالي لريال مدريد، خصوصًا أنه يجيد اللعب في مركزين (قلب الدفاع والظهير الأيسر) ويمكنه أن يمثل شريكًا قويًا لإيدير ميلياتو في دفاع الملكي مستقبلًا.

ورغم وجود أنطونيو روديجر المتألق واقتراب عودة دافيد ألابا، هناك مخاوف في ريال مدريد من تقدم لاعبيه في العمر، لذلك الخطة هي الهبوط بمعدل الأعمار في الخط الخلفي.