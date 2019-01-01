لينيكر يهاجم رونالدو بسبب اختفاء طائرة سالا

البحث عن سالا لم يزال مستمراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه جاري لينيكر، النجم الإنجليزي السابق، انتقادات حادة لكريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، في أعقاب صورة اعتبرها مسيئة من اللاعب البرتغالي في حق عمليات البحث الدائرة عن إيميليانو سالا وطائرته.

ولا تزال الطائرة التي كانت تقل سالا من نانت إلى كارديف مفقودة، وحتى الآن فشلت السلطات في العثور على أي بقايا أو حطام للطائرة.

ونشر رونالدو صورة له داخل طائرته الخاصة أثناء عودته من إسبانيا إلى إيطاليا بعد مثوله أمام القضاء فيما يخض قضية التهرب الضريبي الخاصة به. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وانتقد لينيكر توقيت نشر الصورة قائلاً: "ليس اليوم المناسب إطلاقاً لهذه التغريدة، بالتأكيد ليس اليوم".

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إذا كنت لاعبًا ماهرًا للعبة فيفا، من اللاعب الذي ستختاره بين هؤلاء لتنفيذ ركلة ثابتة؟🤔 pic.twitter.com/zYJYFK3H67 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وأضاف: "أنا واثق أن رونالدو نشرها دون علم أو وعي بالظروف، ولكن كان على أحدهم أن يبلغه".

ولم يكن لينيكر الوحيد الذي انتقد رونالدو، ولكن اشترك معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا توقيت نشر الصورة غير ملائم.

وكان رونالدو قد حصل على حكم بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة لدفع ما يقارب من 19 مليون يورو كغرامة.