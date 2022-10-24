لينيكر: ريال مدريد فريق عظيم ولكن محظوظ للغاية

نجم برشلونة السابق يرى أن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي محظوظ للغاية بالنتائج التي يحصل عليها في الفترة الماضية.

يرى الإنجليزي جاري لينيكر نجم نادي برشلونة الإسباني السابق أن ريال مدريد فريق محظوظ للغاية، وأن النادي الملكي يعرف تمامًا كيف يفوز بالمباريات.

لينيكر، المحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، تحدث في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن عدد من الأمور، وذلك خلال استلامه لجائزة مانويل فاسكيز مونتالبان للصحافة الدولية في فئة الرياضة.

وقال لينيكر خلال حديثه: "بالنسبة لي، ريال مدريد محظوظ جدًا، لكنه فريق رائع، إنه أحد أكبر الفريق العالم، مثل برشلونة وناديين أو ثلاثة في إنجلترا".

وأضاف: "الفريق الحالي في ريال مدريد يعرف تمامًا كيف يربح، إنه ليس فريقًا مميزًا كما كان الحال في الماضي، لكنه فريق يحقق الفوز".

أما عن وضع برشلونة الحالي فقال: "تشافي قدم أداءً جيدًا للغاية مع الفريق، لكن من الصعب تولي مهمة فريق وتغيير كل شيء بسرعة، الفريق واجه مشاكل في دوري أبطال أوروبا، لكن الأمور ستصبح أفضل مع اللاعبين الشباب أمثال بيدري وأنسو فاتي وجافي".