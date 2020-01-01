ليندلوف ما زال غاضبًا من زميله ماجواير

لماذا تسيطر أجواء الغضب على نجمي مانشستر يونايتد؟

اعترف فيكتور ليندلوف مدافع نادي مانشستر يونايتد أنه ما زال يشعر بالغضب من زميله هاري ماجواير، أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكان ماجواير قد انضم إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يحصل على شارة قيادة الفريق بعد رحيل أشلي يونج.

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وحول ذلك، قال ليندلوف إنه ما زال يشعر بالغضب كلما تذكر الهدف الذي سجله هاري ماجواير في مرمى منتخب السويد منذ عامين.

وكان ماجواير قد سجل هدف عبور إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في مرمى السويد والتي يلعب بقميصها فيكتور ليندلوف، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

وأضاف: "باطبع ما زلت غاضبًا بسبب هذا الهدف الذي حرم منتخب السويد من إنجاز تاريخي كنا قريبين منه، ولكن ماجواير سجل لبلاده وأنهى الحلم"

وتابع: " لكنني اعتقدت أنه كان لاعبا عظيما في ذلك الوقت ومن الرائع أن يكون في فريقي، لقد أضاف الكثير لمانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق"

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي كان قد خرج من الدور نصف النهائي لكأس العالم بعدها على يد منتخب كرواتيا، قبل أن يحتلوا المركز الرابع بالهزيمة من المنتخب البلجيكي بعدها.