ليندلوف عن البداية السيئة لمانشستر يونايتد: لا أعرف السبب

ليندلوف يتحدث عن السبب الحقيقي للبداية السيئة لمانشستر يونايتد

قال مدافع مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف إنه ليندلوف في حيرة من أمره لشرح البداية السيئة للشياطين الحمر في موسم 2020-2021.

وتعرض مانشستر يونايتد لنتائج مخيبة في بداية الموسم الحالي كان آخرها الخسارة أمام توتنهام بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد في أولد ترافورد.

وحول هذه البداية السيئة والتي تهدد بالكثير من المشاكل فيما هو قادم، قال مدافع الفريق الدولي السويدي إنه لا يعرف أين تكمن المشكلة على وجه التحديد.

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وأضاف: "لم تكن أفضل بداية لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لا أعرف ما الذي حدث بالتحديد، ربما يكون بسبب استمرارنا حتى نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي"

وتابع: "لم نحصل على فترة الراحة الكافية قبل بداية الموسم الجديد، ربما يكون هذا هو السبب وراء تلك البداية المخيبة للآمال، ولكن لا أعرف تحديدًا"

وأردف: "ربما كان لدينا أسبوع أو أسبوعين معًا قبل بدء الدوري ولم نصل إلى المستوى الذي كنا نريده، لكنني أعتقد أنه بعد فترة التوقف الدولية هذه ستكون الأمور أفضل"

وحول حالته البدنية في الوقت الحالي: "أشعر في الوقت الحالي بأنني أفضل حالًا مما كنت عليه في بداية الموسم، بالأمس شعرت بتحسن كبير في الساقين والجسد بشكل عام"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما خرج من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.