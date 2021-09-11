لينجارد يصف احتفاله مع رونالدو بحلمه الأكبر

جيسي لينجارد نجم فريق مانشستر يونايتد يحتفل باللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

أعرب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته الغامرة باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر العائد.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

ونشر لينجارد ثلاثة صور تجمعه بكريستيانو رونالدو، منهما صورتين وهو طفل وكان رونالدو لا يزال نجمًا شابًا في صفوف الشياطين الحمر.

والصورة الثالثة كانت من لقاء اليوم أمام نيوكاسل والذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأراد لينجارد أن يعرب عن سعادته بتجربة اليوم التي مر بها للمرة الأولى في مسيرته الكروية وكتب على الصور "احلموا بما هو كبير يا أولاد".

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وسجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في مباراة اليوم، بينما جاء الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من برونو فيرنانديش واختتم لينجارد التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد حقق الكرة الذهبية في صفوف مانشستر يونايتد قبل أن ينضم لريال مدريد في 2009.