لينجارد: لست في أفضل أحوالي

سعيد بالهدف الذي أحرزه..

اعترف جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، أنه لا يقدم أفضل مستوياته حاليًا، ولكنه عاد وأبدى سعادته بالهدف الذي أحرزه في شباك ترانمير روفرز خلال فوز فريقه بسداسية نظيفة في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي.

الهدف الذي أحرزه لينجارد هو الأول له منذ أكثر من عام، حيث يُجابه خلال تلك الفترة العديد من الانتقادات على تراجع مستواه مع وجود مطالب ملحة بضرورة مغادرته لملعب الأولد ترافورد.

لينجارد في تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "لم أكن في أفضل حالاتي، ولكن من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.".

كما أضاف "لقد ساهم الكثير من الناس في مستوانا اليوم، الفريق كان بحالة جيدة، كُنّا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا ولكننا نجحنا في تحقيقه. الهدف المبكر يساعد دائمًا على تهدئة الجماهير.".

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في الوقت نفسه، تحدث هاري ماجواير، مدافع الشياطين الحمر، والذي أحرز هدفًا هو الأول له بقميص اليونايتد منذ انضمامه من ليستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

الدولي الإنجليزي قال "لقد حان الوقت بعد فترة طويلة، كانت لديّ الكثير من الفرص ولكن لم استطع تحويلها إلى أهداف، من الجيد مساعدة الفريق للوصول إلى الدور التالي.".

"كان الأمر صعبًا بالنسبة للفريقين فيما يخص أرضية الملعب، في البداية شعرنا بصعوبة خلال عملية الإحماء ولكننا اعتدنا على ذلك، كُنّا ندرك حاجتنا لوضع الكرة على الأرض."

وأتم "كان من المهم حقًا الفوز والخروج من كبوة الهزيمة أمام بيرنلي، كان هدفنا أن نقدم أداءً إيجابيًا للجماهير، الآن نحن في الدور التالي وهذا أمر رائع.".

يذكر أن اليونايتد يُعاني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبالتساوي مع توتنهام، ومُنيّ بأكثر من هزيمة مؤخرًا مع أداء باهت جعل مستقبل المدرب أولي جونار سولشاير على المحك.