في ليلة مانشيني الأولى .. السعودية تخسر بالثلاثة أمام كوستاريكا

سقوط أول للإيطالي روبيرتو مانشيني مع منتخب السعودية

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في المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني.. تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الخسارة بهدف مقابل ثلاثة وديًا، أمام كوستاريكا، مساء اليوم الجمعة.

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اتحاد الكرة السعودي تعاقد مع مانشيني، في نهاية أغسطس الماضي، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

منتخب السعودية، بدأ المباراة بشكل سيء للغاية؛ وسط العديد من الأخطاء على مستوى الرباعي الدفاعي "علي البليهي وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني".

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هذه الأخطاء الدفاعية، استغلها منتخب كوستاريكا، الذي حول عرضيتين إلى هدفين وبنفس الشكل، في الدقيقتين 12 و32، عن طريق فرانشيسكو كالفو ومانفريد أوجالدي.

وبنهاية الشوط الأول.. انتفض الأخضر السعودي بقوة، حيث تصدى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لأكثر من فرصة خطيرة، خاصة من سالم الدوسري.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر المنتخب الوطني، على الكرة تمامًا؛ وسط اعتماد كوستاريكا، على الهجمات المرتدة، التي كادت أن تسفر عن بعض الأهداف الأخرى.

ونجح منتخب السعودية، في تفليص الفارق في الدقيقة 68، بهدف رأسي سجله المدافع علي البليهي؛ مستغلًا تمريرة رائعة من المهاجم الشاب فراس البريكان.

وكاد الأخضر بعد هذا الهدف، أن يسجل التعادل في أكثر من مناسبة؛ لولا صمود نافاس، ليرد كوستاريكا بالثالث، في الدقيقة 89، بواسطة راندال ليال، حارمًا مانشيني بذلك، من البداية الجيدة التي كانت تنتظرها الجماهير.

SHAHID