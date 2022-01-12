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ليلة عربية حزينة .. المنتخب السعودي يودع المونديال وفارق الأهداف يصعد ببولندا

أحمد الغنام
12:02 ص غرينتش+3 1‏/12‏/2022
Hirvinh Lozano México Arabia Saudita Qatar 2022
الإثارة كانت حاضرة حتى اللحظات الأخيرة من مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

خسر المنتخب السعودي مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد.

المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل شهدت تراجعًا ملحوظًا في أداء "الأخضر" بعدما قدم كل شيء ممكن أمام الأرجنتين ثم بولندا في أول جولتين.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، لكن الدقيقة 47 شهدت الهدف المكسيكي الأول عن طريق هنري مارتن، بعدما استغل ركلة ركنية أخطأ الدفاع السعودي في التعامل معها، وفي الدقيقة 52 نفذ لويس تشافيز ركلة حرة مذهلة من مسافة بعيدة، سكنت شباك محمد العويس.

لكن سالم الدوسري تمكن من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من هتان باهبري.

وفي مباراة الأرجنتين وبولندا التي أقيمت على استاد 974، فقد تمكن "الألبيسيليستي" من تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وبعد أن انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعدما تصدى فويتشيك شتشيسني لركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي، تمكن أليكسيس ماك أليستر من افتتاح التسجيل لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

فيما أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67 بعد تمريرة مميزة من إديسون ألفاريز.

نتائج مباريات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 جعلت منتخب الأرجنتين يتصدر ترتيب فرق المجموعة برصيد ست نقاط.

فيما خطف منتخب بولندا المركز الثاني برصيد أربع نقاط بعد تساويه مع منتخب المكسيك في النقاط، لكن فارق الأهداف كان لصالح المنتخب الأوروبي، ليصاحب الأرجنتين إلى الدور الثاني من مونديال قطر.

فيما توقف رصيد المنتخب السعودي عند ثلاث نقاط ليتذيل ترتيب فرق المجموعة، بعد أداء أكثر من رائع للأخضر ولاعبيه في كأس العالم 2022.

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