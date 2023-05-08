ليلة سعيدة تتحول إلى كابوس .. سرقة منزل نجم ريال مدريد أثناء نهائي كأس الملك!

عندما كان يحتفل بتحقيق اللقب كان هناك شخص آخر يحتفل بفتح خزائنه!

عندما كان يعيش أفضل لحظاته ويحتفل في الملعب كان هناك من يقوم بتحضير مفاجأة غير سارة له في منزله، هكذا كان يوم رودريجو نجم ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت الماضي.

ريال مدريد حقق لقب كأس ملك إسبانيا بعد غياب اللقب لتسع سنوات كاملة بالتفوق على أوساسونا بهدفين دون رد، بفضل النجم البرازيلي الشاب رودريجو.

وبالرغم من كونه يومًا سعيدًا لرودريجو لكنه بعد نهاية المباراة ذهب إلى منزله ليجد أنه تم سرقته، وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني عن تعرض منزل اللاعب البرازيلي الشاب للسرقة بينما كان يلعب في نهائي كأس الملك.

وأكد البرنامج الإسباني أن موظف أمن المنزل الخاص قد اتصل بالشرطة التي وجدت عدة غرف اقتحمت، وأن التحقيق جارٍ للعثور على الجناة.

يذكر أن هذه ليست حالة السرقة الأولى التى يتعرض لها اللاعبون في إسبانيًا مؤخرًا، حيث تعرض كلًا من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وأنسو فاتي لاعب برشلونة للسطو خلال الشهور الماضية.