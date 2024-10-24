في ليلة تكريم سوبوسلاي .. لايبزيج يتجاهل كوناتي والأخير يرد!

كوناتي يرد على تجاهل لايبزيج...

رد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، على تجاهل فريقه السابق لايبزيج، عقب مباراة الفريقين الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وتسبب تصرف المدافع الفرنسي، في حالة من تباين ردود أفعال الجماهير.

وشارك المدافع صاحب الـ 25 عامًا، في فوز الريدز على لايبزيج، مساء أمس الأربعاء، بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد سجله داروين نونيز.

وكان دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول الحالي، ولايبزيج السابق، قد تسلم هدية من فريقه القديم، على شكل تمثال للثور شعار الفريق الألماني، دون أن يحصل كوناتي على أي شيء.

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وكتب لايبزيج في رسالة لدومنيك عبر موقع "إنستاجرام": "من الجيد رؤيتك مرة أخرى في المنزل، نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل"، مما دفع كوناتي للرد على تلك الصورة وعلق: "...".

وسرعان ما تدارك القسم الإعلامي للفريق الإنجليزي، ما حدث وردوا على كوناتي برسالة كتبوا فيها: "أنت لا تزال واحد مننا".

جدير بالذكر أن كوناتي شارك مع لايبزيج من قبل في أربعة مواسم من 2017، وحتى 2021، وساهم في وصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وإنهاء الدوري الألماني ضمن أول ثلاثة مراكز في كل موسم شارك به.