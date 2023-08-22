ليلة تعيسة .. عمر السومة يفشل في أول اختبار حقيقي مع العربي بعد شرائه من الأهلي!

زهيرة عادل
Omar Somah - Arabi 2023GOAL AR
عمر السومةالعربيأولماليكدوري أبطال آسيادوري نجوم قطرالأهلي

البداية ليس مسكًا للسومة مع العربي في موسمه الثاني..

بينما كان يعول جمهور العربي القطري الكثير على السوري عمر السومة، فشل العقيد في أول اختبار حقيقي بعد قيام النادي بشرائه نهائيًا من الأهلي السعودي.

النادي القطري ظفر بخدمات السوري بعدما قضى في صفوفه الموسم الماضي معارًا من نظيره السعودي، ومع رغبة الأخير في الاستغناء عنه نهائيًا في الصيف الجاري، بادر العربي بشرائه نهائيًا.

لكن بالأمس، قادر السومة فريقه للفشل في خطف بطاقة التأهل لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام أجمك الأوزبكي 1-0، في دور الإقصائيات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأتي هذه الخسارة عقب أيام من افتتاح العربي مشواره في الموسم الجديد من دوري نجوم قطر، بالتعادل أمام الشمال بهدف لكل منهما.

يذكر أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي في 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع ستة آخرين، وحصد كأس أمير قطر.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

157972 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 81687كريم بنزيما
  • 8372خاليدو كوليبالي
  • 14244روبرتو فيرمينو
  • 6528نجولو كانتي
  • 15439مارسيلو بروزوفيتش
  • 31702صفقة أخرى
157972 الأصوات

اختيارات المحررين