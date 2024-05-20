"ليلة الوداع" .. الاتحاد يعلن رحيل اثنين من نجومه رسميًا

رحيل ثنائي نادي الاتحاد رسميًا..

SHAHID

أعلن نادي الاتحاد السعودي، "رحيل" اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل رسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ودع المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحت عنوان "ليلة الوداع".. كشف العميد الاتحادي في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، عن أن الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، سيرحلان عن الفريق الأول، بنهاية الموسم الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقدّم مجلس إدارة الاتحاد في بيانه، الشكر إلى جروهي ورومارينيو، مؤكدًا على أن هذا الثنائي، سيظل في ذاكرة النادي وجماهيره إلى الأبد.

الحارس المخضرم مارسيلو جروهي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من جريميو البرازيلي؛ حيث شارك في 136 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مستقبلًا 116 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 52 مرة.

ومن ناحيته.. انضم المهاجم البرازيلي رومارينيو البالغ من العمر 33 سنة، إلى العميد الاتحادي في صيف 2018، قادمًا من فريق الجزيرة الإماراتي؛ مسجلًا 95 هدفًا وصانعًا 30 آخرين، في 214 مباراة بالبطولات الرسمية.

SHAHID