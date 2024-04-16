في ليلة الأبطال التاريخية .. كيليان مبابي يرد على التراجع عن الرحيل ويؤكد: فخور بتمثيل باريس!

أقصى مبابي برشلونة من دوري الأبطال وحلمه اقترب من التحقيق مع باريس، ففرض هذا السؤال نفسه..

في الليلة التاريخية لباريس سان جيرمان، كان لا بد أن يتصدر نجمه كيليان مبابي المشهد، خاصةً وهو من أعلن الرحيل بنهاية الموسم الجاري، فهل أثرت تلك الليلة على قراره وسيتراجع؟

الفرنسي قاد فريقه أمس الثلاثاء، للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام برشلونة الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد، في ريمونتادا رغم خسارة الذهاب في حديقة الأمراء بنتيجة 3-2.

وعقب المباراة، علق مبابي الذي سجل هدفين لفريقه بليلة الريمونتادا في تصريحات للصحفيين قائلًا: "فخور بكوني باريسيًا منذ اليوم الأول، والآن أفكر في التتويج بدوري الأبطال معه، سنبذل قصارى جهدنا للوصول للنهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الليلة ستدفعه للتراجع عن قرار الرحيل بنهاية الموسم، أوضح بحسم: "لا، لا، لا!".

يذكر أن رفاق مبابي سيواجهون في نصف النهائي بوروسيا دورتموند الألماني يومي 30 أبريل والسابع من مايو المقبل.